À Cannes, pour un look de star, rien n'est laissé au hasard

Au festival de Cannes, avoir un look de star ne s'improvise pas. Esquisses, essayages, négociations avec les maisons de mode : les tenues portées par les actrices et autres célébrités sur le tapis rouge sont préparées des mois à l'avance.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce que le public entrevoit l'espace de quelques secondes sur le tapis rouge est l'aboutissement d'un processus minutieux où rien n'est laissé au hasard.

Robe, accessoires, coiffure et maquillage... Chaque élément est choisi avec une précision millimétrée. Et à la tête de cette machine bien huilée se trouvent les stylistes, véritables architectes de l'image.

Pour mettre forme un look cannois, Ilya Vanzato réfléchit pendant de longs mois. "Tout ça pour une photo, et une photo dure 10-20 secondes !" ironise le styliste français, artisan de certaines des apparitions commentées du festival.

Le processus créatif débute par une réflexion commune entre le styliste et son client. Sobre, élégant ou au contraire du waouh ou du buzz.

Pour Ilya Vanzato, formé dans les ateliers de haute couture de Dior à Paris puis aux côtés du créateur Zac Posen à New York, une tenue mémorable n'est pas seulement une question d'esthétisme.

De Madonna dévoilant le soutien-gorge conique de Gaultier à Cate Blanchett laissant apparaître les couleurs du drapeau palestinien dans la doublure de sa robe Haider Ackermann, le tapis rouge de Cannes sert aussi de tribune.

"Une des choses les plus intéressantes de notre métier, c’est de trouver la robe parfaite pour le client. Il faut trouver une robe qui raconte une histoire", abonde Alexandra Pavlova, styliste russe présente à Cannes depuis six ans.

Mode et stratégie

Photo : AFP/VNA/CVN

À Cannes, la mode se négocie aussi. Derrière chaque robe se cachent des stratégies et des alliances tissées bien avant qu'une célébrité ne foule le tapis rouge.

"Un styliste propose des looks et habille un talent mais aussi, surtout, crée, construit des ponts entre une artiste ou une actrice et les maisons. Il les aide à s'élever au statut de +bankable+ au niveau de la mode", explique la Française Coline Bach, qui a habillé Christina Aguilera, Angèle ou DJ Snake.

Une seule apparition remarquée suffit parfois à décrocher des campagnes publicitaires ou à sceller des collaborations avec les plus grandes maisons de mode.

Pendant le festival, les marques installent des showrooms privés dans les grands hôtels de luxe. Là, entre bijoux, portants et équipes de relations publiques, les stars essaient des pièces exclusives que l'on verra rarement en dehors de ces espaces feutrés.

La pression s'est accentuée avec l'essor des réseaux sociaux, qui démultiplient la visibilité.

Glamour et chaos

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Trois heures avant que les flashs ne crépitent sur le tapis rouge, c'est l'effervescence dans les chambres d'hôtels où se préparent les stars : "le glam est lancé, coiffure et maquillage", avance Coline Bach.

Mais des mois de travail ne mettent pas à l'abri des coups du sort. À Cannes, chaque édition charrie son lot d'anecdotes : une robe retenue en douane, des talons qui lâchent, un tissu qui trahit sous la lumière méditerranéenne.

Alexandra Pavlova se souvient d'un moment de panique. Dans le hall de l'hôtel Martinez, célèbre palace de la Croisette, un inconnu piétine accidentellement la tenue de son client et la déchire. "Là, il faut être très réactif, c’est pour cela que je sors jamais sans mon kit couture", confie la styliste tout-terrain.

Elle s'exécute sur place, aiguille en main, entourée de touristes et de l'agitation du lobby.

Pour la styliste, la réalité est bien loin des clichés : "Les gens pensent qu'on va à Cannes siroter des cocktails sur la Croisette, alors qu'en fait, les stylistes en particulier, on passe notre temps à courir avec des valises, à éteindre des incendies".

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