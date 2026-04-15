Le Pdg de Netflix a eu une rencontre "constructive" avec les patrons de cinémas

Le Pdg de Netflix, Ted Sarandos, a eu une rencontre "constructive" avec les patrons de cinémas en marge du salon américain des professionnels du septième art, a assuré son organisateur, à la tête du syndicat des exploitants de salles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La rencontre au CinemaCon de Las Vegas intervient alors que les cinémas cherchent de plus en plus à collaborer avec la plateforme de streaming, récemment considérée comme un concurrent.

L'explosion du streaming, alimentée en grande partie par Netflix, a considérablement réduit les recettes au box-office, le public préférant rester chez lui plutôt que d'aller au cinéma.

Mais ces dernières années, certaines plateformes ont produit des films qu'elles ont montrés en salles lors de sorties réduites dans le temps afin d'attirer le public mais aussi de placer des longs-métrages aux Oscars, qui exigent que les films aient été projetés sur grand écran pour concourir.

Michael O'Leary, à la tête de Cinema United, qui organise chaque année le CinemaCon, a qualifié de "constructive" la rencontre ayant eu lieu ce week-end à Las Vegas entre Ted Sarandos et les membres de Cinema United, une organisation basée à Washington qui représente des milliers de cinémas aux Etats-Unis et dans le monde.

Il faut "trouver des moyens de s'entraider", a confié Michael O'Leary à la presse, ajoutant, à propos de Ted Sarandos qu'il avait "son propre modèle économique. Nous avons le nôtre. Peut-on trouver un juste milieu ?"

Il a ajouté que les discussions avec Netflix étaient au stade préliminaire et qu'aucun accord n'avait été conclu, mais "le fait qu'il (Ted Sarandos) ait pris l'avion pour venir discuter avec nous (...) c'est positif".

AFP/VNA/CVN