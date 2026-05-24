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|L'acteur belge Emmanuel Macchia (gauche) et l'acteur français Valentin Campagne après avoir remporté ex aequo le prix d'interprétation masculine pour le film Coward lors de la cérémonie de clôture de la 79e édition du Festival de Cannes, le 23 mai.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"C'est totalement fou", avait-il déclaré jeudi 21 mai avant la projection à Cannes de ce film sur une passion cachée entre deux jeunes soldats, dans le chaos des champs de bataille belges de la Grande Guerre.
Emmanuel Macchia n'avait jamais fait de théâtre ou joué dans un film et sa vie a été "intrinsèquement changée" par le tournage. "C'était vraiment un autre monde, une découverte. J'ai essayé de reprendre mes études en architecture mais c'était impossible", dit-il.
"J'espère vraiment que ce film va permettre à des jeunes hommes, des jeunes filles, des jeunes personnes vraiment à pouvoir s'aimer eux-mêmes", a-t-il déclaré en recevant son prix à Cannes.
Magnétique
Sa présence magnétique à l'affiche de Coward, troisième film du Belge Lukas Dhont, tient au hasard qui lui a fait croiser la route du réalisateur et de son directeur de casting, qui arpentaient les abords de son école d'architecture, en quête de leur premier rôle.
|(De gauche à droite) L'acteur français Valentin Campagne, le réalisateur belge Lukas Dhont et l'acteur belge Emmanuel Macchia posent sur le tapis rouge avant la cérémonie de clôture de la 79e édition du Festival de Cannes, le 23 mai.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Ça m'a fait rire de les voir tous les deux dans cet endroit perdu. Ils m'ont vu sourire et ils sont venus me parler du film", se souvient-il.
Trois mois ont ensuite été nécessaires pour entrer dans la peau de Pierre, jeune appelé que le fracas de la guerre et l'attirance pour Francis (Valentin Campagne) poussent à intégrer ces groupes de soldats qui étaient chargés de distraire les troupes en montant de petits cabarets près du front.
"On a eu deux jours de service militaire, des cours d'histoire, de danse, de chant, des entraînements avec des chevaux militaires", rembobine Emmanuel Macchia, qui savait peu de choses sur la guerre de 14-18 et encore moins sur ces soldats qui se travestissaient et chantaient pour distraire les troupes.
À ses côtés, Valentin Campagne, 22 ans, a lui déjà joué dans quelques films et avait déjà connu la compétition cannoise en 2025 avec Dosssier 137 de Dominik Moll. Dans Coward, il interprète un meneur de revues qui tente de faire oublier les horreurs de la guerre et tombe amoureux d'un autre soldat.
"J'ai juste envie de passer ce message que c'est possible d'être maladroit, de ne pas comprendre les autres. Je tiens à rappeler l'importance de danser, de vivre, d'aimer", a-t-il déclaré samedi soir 23 mai en recevant ce prix.
AFP/VNA/CVN