Le saxophoniste Sonny Rollins, dernier "colosse" du jazz, meurt à 95 ans

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|Le saxophoniste américain Sonny Rollins lors du Festival de Jazz de Nice, le 25 juillet 2009 dans le Sud de la France.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"C'est avec une profonde tristesse et un immense amour que nous annonçons le décès de Sonny Rollins", indique le compte X officiel de l'artiste.
Il y est écrit que "le colosse du saxophone est décédé cet après-midi (lundi, ndlr) dans sa maison de Woodstock, New York, à l'âge de 95 ans", sans préciser les causes de la mort.
Surnommé ainsi d'après le titre de son chef d'oeuvre de 1956, l'album Saxophone Colossus, Sonny Rollins s'est imposé par une puissance novatrice qui s'exprime dans le hard bop, un jazz intense débarrassé des contraintes structurelles du genre.
Reconnaissable ces dernières années à sa barbe et son imposante chevelure blanches, il était considéré comme l'un des plus grands saxophonistes au monde, aux côtés de Charlie Parker, Coleman Hawkins ou John Coltrane.
Contrairement à beaucoup d'artistes de cette période du jazz d'après-guerre, disparus prématurément, Sonny Rollins aura connu une carrière longue et prolifique, travaillant encore au-delà de ses 80 ans malgré des problèmes respiratoires qui limitaient ses performances.
AFP/VNA/CVN