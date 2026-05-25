Voyage spirituel au pays des pagodes

Photographe et journaliste passionné du Vietnam depuis plus de trente ans, Nicolas Cornet publiera fin mai une édition bilingue de Vietnam Pagodes, fruit d’un long travail consacré aux trésors spirituels et architecturaux du pays, accompagné d’une exposition exceptionnelle à Hô Chi Minh-Ville.

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Photographe, journaliste et éditeur, Nicolas Cornet partage son temps entre l’Europe et l’Asie depuis plus de trente ans. Il a fréquemment collaboré avec de grands journaux et magazines européens : L’Espresso, Mare, Le Monde, D-La Repubblica, El Mundo, Figaro Magazine, Le Nouvel Observateur, Géo, et travaille régulièrement avec des équipes de tournage de documentaires télévisés. À la fin du mois, il sortira une version vietnamienne-française et vietnamienne-anglaise de son célèbre livre Vietnam Pagodes. Retour sur cet ouvrage de référence.

L’ouvrage est un reportage au long cours, allant du Nord au Sud du pays en forme de S. Composé de cinq chapitres, il représente trois ans de travail et met en lumière une trentaine de pagodes importantes du Vietnam.

Nicolas Cornet a pour but de faire un inventaire afin de montrer dans un temps déterminé, l'état et la valeur des pagodes, avant que certaines ne soit rénovées, ou parfois reconstruites.

Heureusement, depuis le début du projet du photographe français, certaines lois ont été votées afin de tenter de protéger le patrimoine national architectural et culturel du pays.

Comme dans tout le travail photographique de Nicolas, la place de l'humain est primordiale et ses photos présentent le rapport quotidien des Vietnamiens avec leurs lieux de culte.

Un long parcours enrichissant

Parcourant le Vietnam depuis trois décennies, Nicolas Cornet a pu observer les changements apportés par une très forte expansion économique sur le paysage, les villes et les campagnes.

Sensible à la culture et au patrimoine architectural du pays, il s’est naturellement intéressé au sort de ses pagodes ainsi qu’à leur signification pour les Vietnamiens. Selon lui, il existe au Vietnam une grande variété de temples, au premier rang desquels figurent le dinh, maison communale abritant l’autel des génies protecteurs du village. Il y a aussi le dên, lieu de culte dédié aux dieux, aux saints ou aux héros nationaux qui ont contribué à la prospérité du pays ; le miêu est un lieu de culte, plus petit qu’une maison communale ou qu’un temple, où l’on vénère des divinités, des saints ou des personnes ayant rendu des services méritoires à la communauté. Quant aux chùa, il s’agit de temples bouddhiques ; terme traduit en Occident par pagodes.

À celles-ci, il a rajouté des lieux de culte particulièrement chéris des Vietnamiens comme les temples dédiés à des déesses, les pagodes khmères, les temples bâtis par la communauté chinoise locale ou encore les lieux de pèlerinage tels que grottes et montagnes sacrées.

En raison de leur propension au syncrétisme, les Vietnamiens y accueillent volontiers les croyances venues de l’étranger.

À côté du Bouddha sont souvent vénérés les éléments présents dans les croyances animistes, les génies, héros et dieux locaux, mais aussi Confucius et les personnages emblématiques du taoïsme.

La diffusion du bouddhisme et l’expansion des pagodes sont intimement liées à l’histoire du pays.

Le bouddhisme fit ses premières incursions avec les marchands venus du Sud, empruntant la route maritime entre l’Inde et la Chine. Puis vinrent du Nord moines et missionnaires.

Le bouddhisme suivra ensuite la destinée du pays, au fil des batailles, des conquêtes et des alliances, dans son mouvement d’expansion jusqu’aux confins du Delta du Mékong, limite méridionale du Vietnam actuel.

Le prix du patrimoine

L’architecture traditionnelle des temples vietnamiens était essentiellement de bois, leur conférant l’aspect "chaud" et aérien des matériaux naturels, mais en contrepartie une vulnérabilité au climat humide et aux insectes ravageurs.

Depuis plus d’un siècle, chercheurs vietnamiens et français, notamment de l’École française d’Extrême-Orient, ont mis au point des méthodes de réfection et de consolidation permettant de respecter les techniques ancestrales ainsi que l’âme des lieux historiques.

Ces techniques onéreuses sont le prix à payer pour que les monuments conservent leur beauté et leur valeur culturelle. Au fil du temps, tout le monde prend conscience que tous ces lieux extraordinaires appartiennent au patrimoine culturel national.

Il s’agit sans doute du plus court chemin vers une conservation encadrée par la communauté scientifique, dans les règles définies par l’expertise internationale. Gageons que Vietnamiens et étrangers amoureux du Vietnam, parviendront à transmettre aux plus jeunes, dans le meilleur état possible, ces merveilles du passé qui témoignent de la richesse culturelle et de l’identité du pays.

En marge de la sortie de Vietnam Pagodes en version bilingue, Nicolas Cornet présentera au grand public ses photos prestigieuses mettant en avant les trésors culturels et cultuels du Vietnam.

Son exposition éponyme (Curation : Vu Khoi Nguyên) aura lieu du vendredi 29 mai au samedi 06 juin 2026 entre 9h00 et 19h00 avec des dédicaces quotidiennes de l’auteur entre 11h30 et 13h00 à l’Institut d’échanges culturels avec la France, 31 Thái Văn Lung, quartier de Saigon, Hô Chi Minh-Ville.

Pour contacter Nicolas Cornet:

Vietnam +849 03 80 20 21 pour Zalo ou +336 07 22 28 20 pour What's app

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Nicolas Cornet/CVN







