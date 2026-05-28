Le Petit Nicolas revient en octobre avec de nouvelles histoires

Le Petit Nicolas va revenir à l'automne avec un recueil de nouvelles aventures co-écrites par la fille de René Goscinny, qui avait créé le jeune héros avec Jean-Jacques Sempé, a annoncé le 28 mai la Maison d'édition Imav.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Petit Nicolas, je reviens !" sortira le 8 octobre en librairie avec 12 "nouvelles histoires fidèles à l'esprit des créateurs", a indiqué Aymar du Châtenet, le directeur d'Imav.

Les lecteurs de tous âges y retrouveront les personnages emblématiques de la série : les "chouettes copains" Alceste, Agnan, Eudes ou Clotaire, ainsi que la maîtresse, le surveillant Bouillon et les deux parents du petit écolier.

Le nouvel album "est une vraie suite et est très fidèle aux aventures du Petit Nicolas", indique Aymar du Châtenet.

Il est co-écrit par Anne Goscinny, écrivaine et ayant droit de son père René, et Jean-Philippe Arrou-Vignod, auteur de plusieurs albums jeunesse. Il est illustré par Fursy Teyssier, qui "a réussi à attraper le style et l'esprit du dessin de Sempé", selon l'éditeur.

Sorte d'"icône nationale", Le Petit Nicolas a connu un immense succès en traitant la vie quotidienne des écoliers dans les années 1960 avec humour et tendresse.

Après quelques tentatives avortées, la série avait pris son essor en 1959 dans l'édition du dimanche de Sud-Ouest, le quotidien basé à Bordeaux. Il a ensuite été édité en recueils, vendus à environ 20 millions d'exemplaires dans le monde, où il est traduit en une quarantaine de langues et idiomes, selon Aymar du Châtenet.

En 1965, malgré le succès, Goscinny avait décidé d'arrêter les aventures après plus de 222 histoires courtes.

Des épisodes inédits ont ensuite été édités dans les années 2000 par Imav, maison d'édition créée par Anne Goscinny et Aymar du Châtenet qui publie aujourd'hui la totalité des albums du Petit Nicolas.

Quatre films, dont un d'animation, et deux séries télévisées ont contribué à asseoir la popularité du jeune héros.

Selon Sempé et Goscinny, "Le Petit Nicolas est indémodable car, lorsque nous l’avons créé, il était déjà démodé".

"Les parents se souviennent avec nostalgie de lui et les enfants d'aujourd'hui se reconnaissent dans son univers", souligne Aymar du Châtenet.

AFP/VNA/CVN