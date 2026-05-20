Vu Thành Tâm revient à la peinture avec l’exposition "Non nuoc thanh bình"

Le 22 mai, le peintre Vu Thành Tâm inaugurera sa première exposition personnelle intitulée " Non nuoc thanh bình " (Paysages paisibles) à la 22 Gallery, située dans la rue Pham Cu Luong, quartier de Tân Son Hòa, Hô Chi Minh- Ville.

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Né en 1981 et diplômé du Collège de culture et des arts de Hô Chi Minh-Ville, Vu Thành Tâm a d’abord travaillé dans le design graphique avant de se tourner vers les affaires indépendantes.

La peinture était pour lui une passion laissée en suspens au milieu des contraintes de la vie quotidienne. Ce n’est qu’au moment de la pandémie de COVID-19, lorsque le rythme de vie s’est soudainement ralenti, qu’il a eu l’occasion de réfléchir au caractère éphémère de l’existence et de revenir à l’aquarelle.

Depuis, il s’est remis à peindre comme pour préserver des fragments de vie qui disparaissent peu à peu sous l’effet de l’urbanisation rapide.

Ce qui frappe à l'expo "Non nuoc thanh bình" n’est pas l’ambition de provoquer un choc sur le marché de l’art ni de démontrer une virtuosité technique, mais plutôt la sincérité d’un homme, qui retourne à l’art après de longues années d’interruption.

Les œuvres de Vu Thành Tâm mettent en scène des images très simples du quotidien : des lianes de courges, des régimes de bananes, des bottes de paille, des embarcadères, de vieilles motos ou encore des scènes familiales modestes. Autant de détails ordinaires qui évoquent la mémoire des zones périurbaines du Sud vietnamien en pleine transformation.

Le curateur de l'expo Ly Doi estime que les peintures de Vu Thành Tâm ne sont pas encore totalement abouties sur le plan technique, mais qu’elles témoignent d’une évolution sensible et d’une émotion authentique. Selon lui, elles traduisent les "inquiétudes discrètes" d’un homme vivant dans la périphérie de Gia Dinh, où les traces de la campagne disparaissent progressivement dans le tourbillon de l’urbanisation. Le fait de consigner ces petits détails donne aux œuvres une dimension de préservation de la mémoire plutôt qu’une simple représentation de paysages.

Le chercheur en arts plastiques Quach Cuong voit dans les tableaux de Vu Thành Tâm "l’âme sincère des gens de la campagne du Sud", simple, sans emphase, mais profondément touchante.

Selon lui, l’usage de l’aquarelle par le peintre privilégie la retenue, avec des tons verts, bruns terreux et jaunes paille créant une atmosphère nostalgique, plutôt que des effets visuels spectaculaires souvent utilisés dans l’aquarelle contemporaine.

Le parcours de Vu Thành Tâm reflète également la réalité de nombreux diplômés des beaux-arts contraints d’abandonner la peinture face aux exigences de la vie quotidienne. Beaucoup ne peignent plus que le week-end ou à l’occasion d’expositions collectives.

Le choix d’un artiste de plus de quarante ans de revenir à l’art, sans certitude de succès, revêt ainsi une signification particulière : celle de préserver une part de son identité face aux pressions de la vie moderne.

"Non nuoc thanh bình" ne sera peut-être pas une exposition marquante sur le plan artistique, mais elle suscite de nombreuses réflexions sur la persévérance de la passion et le besoin de retrouver la sérénité dans la vie contemporaine. Parfois, la valeur de la peinture ne réside pas dans la création de quelque chose de grandiose, mais dans sa capacité à maintenir l’être humain attaché aux choses les plus simples.

Texte et photos : Minh Thu/CVN