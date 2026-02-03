Netflix va diffuser en direct le concert de retour de BTS

La plateforme de streaming Netflix a annoncé mardi 3 février qu'elle diffuserait en direct et en exclusivité le concert marquant le retour au complet du boys band sud-coréen BTS fin mars, et ce dans plus de 190 pays.

Les sept membres du groupe phénomène ne se sont plus produits ensemble depuis 2022, lorsqu'ils avaient commencé à rejoindre l'armée pour effectuer leur service militaire obligatoire.

"Nous venons d'annoncer que +BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG sera diffusé en direct exclusivement sur Netflix le 21 mars 2026", a expliqué Netflix dans un email envoyé à des journalistes.

"La performance sera diffusée en direct aux spectateurs dans plus de 190 pays", a ajouté le géant du streaming dans une déclaration distincte.

Libéré de ses obligations en 2025, le groupe a depuis confirmé qu'il sortirait un nouvel album, "ARIRANG", le 20 mars. Avant de marquer son retour sur scène le lendemain, avec un concert gratuit dans le centre de Séoul, puis de partir en tournée.

"ARIRANG", qui fait référence à une chanson folklorique coréenne sur la séparation, sera le premier disque de BTS depuis "Proof", meilleure vente de l'année en Corée du Sud en 2022.

Cet album "contient une réflexion profonde sur les origines de l'équipe et son identité", a indiqué Netflix, qui précise qu'un documentaire "BTS : THE RETURN" ("le retour") sortira le 27 mars.

Quant à la tournée du boys band, elle commencera en avril, pour 79 concerts dans 34 villes du monde, soit la plus importante pour des artistes sud-coréens en termes de dates et de portée internationale, d'après leur label, HYBE.

À lui seul, BTS génère plus de 3,8 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) par an pour la Corée du Sud, selon l'Institut coréen de la culture et du tourisme, ce qui représente quelque 0,2% du PIB national.

L'action de HYBE grimpait de plus de 2% dans les échanges matinaux à la Bourse de Séoul.

