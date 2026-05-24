Virginie Efira et Tao Okamoto, un tandem d'actrices sacré à Cannes

Une actrice confirmée, une autre en devenir : la Belge Virginie Efira et la Japonaise Tao Okamoto, lauréates d'un prix d'interprétation commun dans Soudain , ont été récompensées à Cannes à des stades très différents de leur carrière.

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Avec ce prix, le jury cannois a distingué le lien invisible et indéfectible tissé entre les deux femmes dans le film de Ryūsuke Hamaguchi, autour d'une maison de retraite qui accueille des patients atteints de sénilité.

"Ryūsuke nous a fait vivre une aventure, pas une aventure, c'est trop petit ce mot, une expérience de vie qui restera gravée à jamais", a déclaré l'actrice belge en recevant son prix.

Virginie Efira incarne une directrice cherchant à humaniser son établissement qui croise la route d'une metteuse en scène nippone atteinte d'un cancer incurable, campée par Tao Okamoto.

Devenue incontournable dans le cinéma français, Virginie Efira a appris le japonais pour le rôle et élargit une nouvelle fois sa palette de comédienne, elle qui était également à l'affiche d'un autre film en lice pour la Palme d'or, Histoires parallèles d'Asghar Farhadi.

Nonne lesbienne hallucinée du XVIIe siècle pour Paul Verhoeven (Benedetta) ou belle-mère en quête de repères pour Rebecca Zlotowski dans Les Enfants des autres, Virginie Efira peut aussi briller dans le registre tragi-comique devant la caméra de Justine Triet, qui lui a offert deux premiers rôles (Sybil et Victoria).

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En 2023, la comédienne avait décroché un César pour son rôle dans Revoir Paris où elle incarnait une Parisienne incapable de surmonter le traumatisme des attentats du 13-Novembre.

L'ascension semble vertigineuse pour celle qui avait débuté à la télévision belge, puis française dans les années 2000, quand M6 lui avait confié plusieurs émissions dont Nouvelle Star.

Interrogée en 2023, elle confiait s'être longtemps cachée derrière "un sourire" pour masquer "un manque de confiance en soi".

"Rêve"

À ses côtés, la Japonaise Tao Okamoto tient, elle, son premier grand rôle au cinéma avec Soudain.

Cette mannequin francophone de 41 ans avait auparavant fait des apparitions dans des films d'action à grand budget comme Wolverine : Le Combat de l'immortel (2013) ; Batman v Superman : L'aube de la justice (2016) ou la série japonaise The Silent Service.

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"Être à Cannes était mon rêve le plus grand", a-t-elle récemment déclaré, ajoutant avoir été marquée par le tournage de Soudain, qui a eu lieu dans un véritable établissement pour personnes âgées. "C'était touchant et émouvant", dit celle qui tournait pour la première fois en français. Avant ces deux comédiennes, le festival de Cannes a déjà plusieurs fois décerné des prix collectifs à des actrices.

En 2006, le jury avait distingué le casting féminin de Volver de Pedro Almodovar qui comptait notamment Lola Dueñas, Yohana Cobo et Penélope Cruz.

Quelques années plus tard, en 2013, la Palme d'or remise à La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche avait également récompensé ses deux premiers rôles, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux.

Enfin, en 2024, un prix d’interprétation collectif a récompensé les quatre actrices d'Emilia Perez, Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon et Selena Gomez.

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