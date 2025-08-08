Hô Chi Minh-Ville : forum national sur la REP et les emballages durables

Le 8 août, pour favoriser une mise en œuvre efficace de la politique de Responsabilité élargie des producteurs (REP) dans le secteur de l'emballage et contribuer aux objectifs de développement durable, le journal Vietnam News and Law (relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information) a organisé, en partenariat avec la Compagnie générale de foires et de publicité du Vietnam (Vinaxad), le forum intitulé "Emballages verts : vers une valeur durable en matière de REP".

>> La gestion des déchets d’emballages de pesticides en débat chez les experts

>> Le Vietnam intensifie ses efforts de recyclage, de réutilisation et de traitement des déchets plastiques

>> Le Vietnam s’inspire de la Norvège pour booster le recyclage des emballages plastiques

Organisé au Centre des conférences et des expositions de Sài Gòn (SECC), dans la mégapole du Sud, ce forum a constitué un espace de dialogue multidimensionnel, de partage d’expériences et de propositions de solutions pour perfectionner la politique de REP.

L’événement a réuni plus de 100 participants, dont des représentants d’agences étatiques de gestion, d’associations professionnelles, d’entreprises de fabrication et d’importation, d’unités de recyclage, d’organisations internationales, de start-up de technologies environnementales, etc. Parmi eux, plusieurs entreprises emblématiques appliquant activement la REP au Vietnam, telles que SABECO, Suntory PepsiCo ou encore DUYTAN Recycling, étaient présentes.

La REP face à de nombreux défis

La politique de REP est officiellement entrée en vigueur au Vietnam le 1er janvier 2024. Elle oblige les entreprises de fabrication et d’importation à assumer la responsabilité de la collecte, du recyclage ou du traitement des déchets issus des produits et emballages qu’elles commercialisent. Toutefois, après plus d’un an de mise en œuvre, la REP se heurte à de nombreux défis, notamment un manque de cohérence dans le cadre juridique et des difficultés d’accès à l’information pour les entreprises.

Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture et de l’Environnement a élaboré un projet de décret encadrant la mise en œuvre de la REP, afin de systématiser les règles, garantir la transparence et la faisabilité, et recueillir largement les avis des parties prenantes.

Nguyên Thành Yên, chef adjoint du service de politique juridique du Département de l’environnement dudit ministère, a souligné le rôle central des entreprises dans l'application de la REP et dans le développement d’une économie circulaire, une tendance incontournable venant remplacer le modèle linéaire traditionnel. Selon lui, "la REP ne constitue pas seulement une obligation légale, mais aussi une opportunité stratégique pour les entreprises de se transformer durablement, valoriser leur marque et accroître leur compétitivité à l’échelle internationale ". Il a appelé les entreprises "à faire preuve de proactivité, de créativité et à investir dans ce modèle circulaire, tout en affirmant que l’État continuerait à améliorer ses politiques de manière transparente et pragmatique".

"L’État s’engage à accompagner les entreprises dans ce processus de transformation. L’organisme de gestion n’a pas seulement un rôle de supervision, mais aussi celui de créer un environnement politique stable, transparent et pragmatique", a-t-il déclaré.

Le secteur F&B en première ligne

De son côté, Bùi Lê Thanh Khiết, responsable du groupe d’Économie circulaire des déchets plastiques de l’Institut de recherche pour le développement de l’économie circulaire, a indiqué que l’industrie agroalimentaire (F&B) est l’un des secteurs les plus directement concernés par le projet de décret REP, en raison du grand volume d’emballages utilisés.

Selon la nouvelle réglementation, à partir de 2025, les emballages devront respecter un taux de recyclage obligatoire. Les entreprises seront tenues de déclarer et transmettre leurs données via le système électronique national de REP, et pourront choisir entre l’auto-recyclage, une contribution financière au Fonds de protection de l’environnement ou une combinaison des deux.

Bùi Lê Thanh Khiết a suggéré la mise en place d’un mécanisme de coordination intersectorielle et interrégionale entre l’État, les entreprises et les unités de recyclage, de conseils REP par secteur ou région, d’une transparence accrue des données, d’un renforcement de l’inspection, d’une communication renforcée pour sensibiliser les parties prenantes, ainsi qu’un mécanisme clair de récompenses et de sanctions.

L’indispensable transition vers la REP

Nguyên Quôc Tuân, directeur du Centre d'information de l’AVI pour le Sud, a rappelé que le changement climatique et la pollution due aux emballages sont des défis majeurs pour le développement durable, notamment dans les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville. Dans un contexte où les normes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) s’imposent à l’échelle mondiale, la mise en œuvre de la REP est indispensable pour promouvoir l’économie circulaire et protéger l’environnement.

Il a également salué le rôle du forum dans la mise en relation des entreprises, experts et médias, et affirmé que l’AVI continuerait d’accompagner les acteurs dans la communication des politiques environnementales, la diffusion de solutions technologiques vertes, et la promotion de la production durable.

Un représentant du journal Vietnam News and Law a, quant à lui, insisté sur le rôle clé des médias dans l’accompagnement du gouvernement et des entreprises vers une croissance verte. Face à l’urgence environnementale, le journal s’est activement engagé dans la promotion de l’économie verte, des énergies renouvelables, de la finance verte, de la restauration des écosystèmes et de la communication ESG-REP.

"L’économie circulaire ne se limite pas au recyclage : elle implique une approche globale et durable de la production et de la consommation. À l’ère de la double transformation, nous nous engageons à faire le lien entre politiques, entreprises et société, à travers des initiatives telles que l’indice ESG de la presse vietnamienne, le rapport sur la communication verte, ou encore la formation interne des entreprises", a-t-il expliqué.

Dans le cadre de ce forum, de nombreux experts sectoriels ont discuté et partagé leurs points de vue sur les politiques liées à la REP, tout en présentant des expériences internationales réussies en matière de traitement des déchets, notamment dans les pays développés.

Texte et photos : Tân Dat/CVN