Israël réduit drastiquement la présence diplomatique britannique à Jerusalem-Est

Un mois après l'annonce de sanctions de Londres contre des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, Israël a annoncé jeudi 8 octobre que le consulat britannique à Jérusalem-Est avait cessé ses opérations, même si une petite équipe de diplomates est autorisée à rester.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Mais plutôt qu'une fin pure et simple de toute présence britannique à Jérusalem-Est, la mesure présentée jeudi contre le consulat, qui délivre des services aux Palestiniens, s'apparente à une solution négociée pour éviter de poursuivre l'escalade des tensions entre les deux pays.

"Comme annoncé, le consulat britannique à Jérusalem a cessé ses opérations aujourd'hui", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar dans un communiqué, ajoutant que 20 diplomates, dont le consul général, devraient quitter Israël.

Néanmoins, "nous avons autorisé le gouvernement britannique à y laisser une +task force+ de seulement sept diplomates qui travailleront depuis ce bâtiment" qui appartient au Royaume-Uni, a ajouté le ministre.

"Leur champ d'activité sera très limité", a insisté M. Saar, sans donner plus de précisions à ce sujet.

"Notre bâtiment du Consulat général ne fermera pas ses portes et portera désormais, à compter d'aujourd'hui, le nom de mission du Royaume-Uni à Jérusalem", a de son côté indiqué le ministère des Affaires étrangères britannique.

Elle "continuera à fournir des services essentiels, ainsi qu'à mener son travail auprès du peuple palestinien", a ajouté le ministère britannique dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN