Un mort et 24 blessés dans une explosion lors d'une sortie scolaire dans le Nord d'Israël

Une personne a été tuée et 19 autres blessées lundi 12 octobre dans l'explosion d'une munition non explosée au cours d'un voyage scolaire dans le Nord d'Israël, ont déclaré la police israélienne et le service national d'urgence Magen David Adom dans des communiqués séparés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

D'après les médias, la victime est un élève âgé de 15 ans. Deux des blessés sont dans un état grave, tandis que trois autres ont subi des blessures modérées.

L'explosion a frappé un groupe d'enseignants et d'élèves d'un lycée de la ville de Ma'alot-Tarshiha (Nord). Le groupe randonnait le long d'un sentier populaire entre les villages de Manara et Yiftah dans le Nord-Est d'Israël, près de la frontière libanaise.

La chaîne israélienne d'information Channel 12 a rapporté que les enquêteurs envisageaient la possibilité que l'explosion ait été causée par une roquette non explosée tirée depuis le Liban pendant les combats, ou par une grenade à fragmentation laissée par l'armée israélienne dans la zone.

À la suite de cette explosion, la police a bouclé la zone et exhorté la population à ne pas s'approcher afin de permettre aux experts démineurs d'enquêter sur les circonstances de l'incident.

Xinhua/VNA/CVN