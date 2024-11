Israël installe un site militaire dans le Sud du Liban

Les sources, qui ont gardé l'anonymat, ont déclaré qu'un bulldozer israélien, protégé par plusieurs chars Merkava, s'était employé à créer des bunkers et des barrières sur une colline surplombant la route reliant la ville de Marjeyoun (sud-est) à la ville de Nabatieh (Sud du Liban). "Par la suite, une force d'infanterie israélienne et cinq chars ont été stationnés sur cette colline, qui se trouve à environ quatre km de la frontière séparant le Liban et Israël", ont-ils ajouté. Début octobre, Israël a également lancé une opération terrestre sur sa frontière nord avec le Liban.

Xinhua/VNA/CVN