Indonésie : Alerte aux inondations de lave froide à Nusa Tenggara oriental

Le directeur de l'agence, Muhammad Wafid, a déclaré le 20 novembre que l'équipe de volcanologie et d'atténuation des catastrophes de l'agence avait exhorté les gens à ne pas mener d'activités dans les trois villages et leurs environs en raison du risque d'inondation. Plus tôt dans la journée, l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a émis un avertissement concernant de potentielles inondations de lave froide du mont Lewotobo Laki-laki, à la suite des tempêtes de pluie sur l'île de Timor et les districts d'East Flores, Manggarai, West Manggarai, Ngada et Sikka. La directrice de la BMKG, Dwikorita Karnawati, a appelé les gouvernements régionaux et les résidents vivant près du mont Lewotobi Laki-laki à faire preuve de prudence et à anticiper les inondations de lave en restant à l'écart des rives des rivières provenant du volcan très actif.

