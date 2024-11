L'OMS a récolté 3,8 milliards d'USD avec sa nouvelle méthode de financement

"Avec les promesses reçues de l'Australie, de l'Indonésie et de l'Espagne au sommet des dirigeants" du G20, et en ajoutant les financements et promesses de financement sécurisés précédemment, l'OMS a "3,8 milliards d’USD de financement pour les quatre prochaines années", a annoncé l'organisation dans un communiqué. "Cela signifie que l'OMS a atteint 53% des 7,1 milliards d’USD de financement nécessaire, augmentant significativement sa prédictibilité", se félicite-t-elle. À l'instar d'autres agences onusiennes, le financement de l'OMS est pour une bonne part composé d'argent destiné à un projet précis assorti de nombreuses conditions sur une période donnée, souvent courte. Le 26 mai, l'OMS a donc lancé une nouvelle méthode de financement destinée à lever des milliards d’USD de fonds "durables, prévisibles et souples" dont elle a besoin pour financer son programme de travail sur la période 2025-2028. Pour cela, l'organisation estime avoir besoin de 11,1 milliards d’USD. Elle pense être assurée d'en toucher plus d'un tiers, soit 4 milliards, notamment grâce à la hausse prévue des contributions statutaires (obligatoires) des États membres. Elle tente donc de trouver les 7,1 milliards d'USD manquants en faisant appel à une large palette de donateurs, notamment des fondations.

APS/VNA/CVN