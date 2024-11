Indonésie

Le Parlement désigne l'ancienne capitale Jakarta comme région spéciale

Le projet de loi a été approuvé lors d'une session plénière au Parlement à Jakarta, dirigée par le vice-président Adies Kadir. "Le statut de Jakarta n'est plus celui d'une capitale. C'est maintenant une région spéciale, car nous avons déplacé la capitale à Nusantara", a annoncé M. Kadir après la réunion. L'Indonésie a officiellement déplacé sa capitale de Jakarta, sur l'île de Java, à Nusantara, placée sous l'administration de Penajam Paser du Nord, dans la province du Kalimantan oriental. La nouvelle capitale est actuellement en construction, et le déménagement des fonctionnaires est prévu de commencer début 2025. L'ancien président Joko Widodo avait précédemment expliqué que cette décision était rendue nécessaire par la surpopulation et la congestion chronique de Jakarta.

Xinhua/VNA/CVN