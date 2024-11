COP29 : le dernier projet d'accord est "inacceptable", selon le commissaire européen

"Je ne vais pas édulcorer", a dit le commissaire européen pour le climat lors d'une conférence de presse, "il est clairement inacceptable en l'état actuel des choses". L'UE estime notamment qu'à ce stade le projet d'accord final, qui comprend plusieurs textes, dont un sur la finance climatique, n'est pas assez ambitieux sur la réduction des gaz à effet de serre, en raison de l'opposition des pays producteurs de pétrole. "Je suis désolé mais il reste beaucoup de travail pour les parties et pour la présidence" azerbaïdjanaise de la conférence, , a ensuite déclaré Wopke Hoekstra à des journalistes. "Je suis certain qu'il n'y a pas un seul pays ambitieux qui pense que cela soit suffisant". La conférence climatique de l'ONU à Bakou se termine théoriquement vendredi 22 novembre, et les positions des pays restent toujours inconciliables sur le montant de l'aide climatique fournie par les pays développés aux pays en développement.

AFP/VNA/CVN