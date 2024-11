Pérou : près de 2.000 mineurs manifestent pour la troisième journée consécutive

Près de 2.000 mineurs artisanaux ont manifesté vendredi 22 novembre au Pérou, pour la troisième journée consécutive, pour réclamer une prolongation jusqu’en 2026 du délai d’inscription au registre unique de l’État, qui vise à formaliser leur activité et expire en décembre.

Venus de tout le pays, coiffés de casques et vêtus de gilets de travail, ils ont manifesté à Lima après avoir passé la nuit sous des tentes devant le Parlement, ont rapporté des médias.

Dans la région d'Ica, au sud de la capitale, des centaines de manifestants ont bloqué deux tronçons d'une autoroute avec des pierres et des troncs d'arbre, empêchant la circulation de dizaines de véhicules.

Le délai d'inscription au Registre intégral de formalisation minière (Reinfo), créé en 2016 pour lutter contre l'exploitation minière illégale, expire le 31 décembre.

Le syndicat péruvien des mineurs artisanaux regroupe 500.000 travailleurs, mais seuls 90.000 d'entre eux se sont inscrits au registre et, parmi eux, à peine 2.000 ont achevé le processus.

Pour s'inscrire, les autorités exigent la présentation d'un contrat de concession autorisant l'exploration ou l'exploitation du site.

Le gouvernement conservateur de la présidente Dina Boluarte a présenté un projet de loi visant à clarifier le cadre juridique des mineurs artisanaux après l'expiration du délai le 31 décembre.

Mais les mineurs s'y opposent. Le Pérou est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'argent, de cuivre et d'or, et l'exploitation minière, souvent pratiquée dans l'illégalité, constitue l'un des principaux moteurs de l'économie nationale.

