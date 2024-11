Mpox : l'OMS maintient son plus haut niveau d'alerte

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé vendredi 22 novembre de maintenir son plus haut niveau d'alerte concernant l'épidémie de mpox, selon un communiqué publié vendredi.

Selon un communiqué de l'OMS, la décision, prise lors d'une réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international, s'est appuyée sur le nombre croissant ainsi que la propagation géographique continue des cas, les défis opérationnels sur le terrain et la nécessité de mettre en place et de maintenir une réponse cohérente entre les pays et les partenaires.

En août, l'OMS a déclaré une urgence sanitaire en raison de l'épidémie de mpox en Afrique. Selon un rapport de l'OMS, au 17 novembre, un total de 12.596 cas avaient été confirmés.

Xinhua/VNA/CVN