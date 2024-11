Le Laos et la Chine organisent un exercice conjoint de sauvetage humanitaire et médical

Pendant l'exercice, les armées lao et chinoise ont dispensé conjointement des cours tels que le traitement des blessés et des malades, la prévention des épidémies et les soins d'urgence psychologique. Grâce à de multiples formations sur les sous-éléments et à des exercices concentrés, les équipes médicales des deux parties ont montré leur bonne coopération. Pendant l'exercice, les forces de recherche et de sauvetage sur place sont rapidement entrées dans la zone sinistrée pour rechercher et secourir les blessés en détresse. L'équipe conjointe de secours médicaux Laos - Chine a également organisé la classification et le traitement d'urgence des blessés et des malades, effectué des tests des sources de nourriture et d'eau et une désinfection de l'environnement dans la zone sinistrée, et utilisé des hélicoptères de sauvetage et des ambulances de campagne pour envoyer les blessés à l'hôpital.

VNA/CVN