Philippines

Des eaux de crue de plus de 4 m de hauteur submergent des milliers de maisons

Les eaux de crue ont atteint plus de 4 m de hauteur le 19 novembre et ont inondé des milliers de maisons dans le Nord des Philippines, récemment frappé par le typhon Man-yi.

Le typhon a touché de nombreuses régions du pays au cours du week-end, faisant gonfler le fleuve Cagayan et ses affluents et forçant le rejet des eaux du barrage de Magat. Le Cagayan a débordé, déversant de l'eau sur des terres agricoles et des communautés déjà détrempées, affectant des dizaines de milliers de personnes. Man-yi est la sixième tempête majeure en un mois à frapper les Philippines, faisant au moins huit morts et forçant plus d'un million d'autres à être évacuées.

VNA/CVN