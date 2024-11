SpaceX effectue le sixième vol d'essai de la fusée Starship

Starship a décollé de la base Starbase de l'entreprise, située près de Brownsville, dans l'État américain du Texas, à environ 16h01 (heure centrale). Les moteurs Raptor de Starship se sont allumés pendant la séparation à chaud. Plusieurs minutes après le décollage, le propulseur Super Heavy a entamé sa combustion d'atterrissage et s'est échoué en douceur dans le golfe du Mexique. Les objectifs de ce nouveau vol d'essai comprennent le retour du propulseur au site de lancement pour la capture, le rallumage d'un moteur Raptor du vaisseau dans l'espace, et le test d'une série d'expériences sur le bouclier thermique et des changements de manœuvre pour la rentrée et la descente de la fusée au-dessus de l'océan Indien, selon SpaceX. Le vaisseau spatial Starship et la fusée Super Heavy de SpaceX, désignés collectivement sous le nom de Starship, constituent un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l'équipage et le fret vers l'orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà.

Xinhua/VNA/CVN