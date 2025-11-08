Gaza : Donald Trump annonce le déploiement "bientôt" d'une force internationale

Le déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza se fera " très bientôt " a déclaré le président américain jeudi 6 novembre. Elle serait composée d'une coalition en majorité de pays arabes et musulmans, selon les termes de l'accord ayant conduit à un cessez-le-feu le 10 octobre.

>> Gaza : des pays musulmans refusent toute tutelle sur le territoire palestinien

>> Israël rejette la demande des médiateurs visant à laisser des militants quitter un tunnel de Gaza

>> Léon XIV reçoit Mahmoud Abbas pour la première fois

La force internationale prévue dans l'accord de cessez-le-feu, signé le 10 octobre entre le Hamas et Israël, sera "bientôt" une réalité dans la bande de Gaza, a annoncé le président américain Donald Trump.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Et ça se passe bien à Gaza", a déclaré le président américain à un journaliste jeudi 6 novembre. Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce américaine d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix du président américain.

Une force avec une majorité de pays arabes et musulmans

Au sein de cette force, une majorité de pays arabes et musulmans, comme le stipule l'accord signé le 10 octobre. Des pays se sont déjà portés volontaires pour participer à cette Force de stabilisation (ISF), à l'instar de l'Indonésie, selon des sources diplomatiques.

Il y a quelques jours, la Turquie confirmait la tenue de discussions autour de sa participation au sein de la force internationale. Mais selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, la proposition doit être soumise à l'approbation d'Israël qui est contre la participation turque.

"On a plusieurs pays qui se sont portés volontaires pour intervenir en cas de problème avec le Hamas, par exemple, ou pour tout autre problème", a ajouté Donald Trump, en marge d'une rencontre diplomatique organisée à la Maison Blanche avec des dirigeants d'Asie centrale.

L'exigence d'un mandat du Conseil de sécurité

De potentiels candidats auraient cependant déjà posé comme condition que le déploiement de cette force se fasse dans le cadre d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU ou d'un "accord international", révélait le Secrétaire d'État Marco Rubio lors d'une visite en Israël le mois dernier.

Selon une source interrogée par la chaîne américaine CNN, il n'y aurait pas de soldats américains au sein même de la force de stabilisation. Elle serait opérée sous un commandement unifié en étroite coordination avec Israël et l'Égypte. La Force de stabilisation (ISF) travaillerait en collaboration avec une force de police palestinienne entraînée, selon une version du projet de résolution américain, dont le contenu a été confirmé auprès de l'agence Associated Press par deux officiels américains sous couvert d'anonymat.

L'ISF aurait pour rôle de stabiliser la situation sécuritaire à Gaza, assurerait la démilitarisation de l'enclave, la sécurisation des frontières de l’enclave, l’accès de l’aide humanitaire, la formation des forces de l'ordre palestiniennes, entre autres prérogatives. Le déploiement se ferait si possible dès janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027, toujours selon le texte.

Le projet doit être voté par les quinze membres du Conseil de sécurité, mais aucune date n'aurait encore été fixée.

AFP/VNA/CVN