Israël lève l'état d'urgence pour les localités près de Gaza

Israël a levé le 27 octobre l'état d'urgence dans les localités du Sud du pays proches de la bande de Gaza, instauré depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai décidé d'adopter la recommandation de l'armée et de lever, pour la première fois depuis le 7 octobre, le régime spécial sur le front" Sud, a affirmé le ministre de la Défense, Israël Katz, cité dans un communiqué de son bureau.

Cette "décision reflète la nouvelle réalité sécuritaire dans le Sud du pays, obtenue grâce à l'action résolue et puissante de nos vaillants combattants" depuis deux ans contre le Hamas, a-t-il ajouté.

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 10 octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza, après deux ans de conflit.

L'armée israélienne a lancé une offensive d'envergure à Gaza en représailles à l'attaque du 7-Octobre dans le Sud d'Israël. Elle continue de contrôler environ la moitié du territoire palestinien assiégé et dévasté.

L'état d'urgence dans les agglomérations situées jusqu'à 80 km de Gaza, octroyait aux autorités des pouvoirs spéciaux pour maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des civils.

Ces pouvoirs comprenaient notamment des restrictions de circulation, la fermeture d'établissements scolaires ou encore l'évacuation de produits dangereux.

La décision de ne pas prolonger cet état spécial reflète un changement dans l'évaluation de la situation sécuritaire et rend la gestion de la vie quotidienne aux autorités civiles.

Les habitants israéliens évacués après l'attaque du 7-Octobre ont déjà été autorisés à revenir chez eux. Les dernières restrictions d'accès aux abords de la frontière de Gaza ont été levées en juillet 2025.

Ce dispositif avait aussi été imposé sur tout Israël en juin 2025 lors de l'attaque israélienne en Iran qui avait engendré des représailles iraniennes avant un accord de cessez-le-feu 12 jours plus tard.

AFP/VNA/CVN