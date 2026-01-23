Le Vietnam soutient le plan de paix pour Gaza et renforce le partenariat avec les États-Unis

Dans le cadre du Forum économique mondial (WEF) à Davos, une délégation vietnamienne conduite par le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a participé, le 22 janvier 2026, à la cérémonie de signature de la Charte du Board of Peace (Conseil de la paix) visant à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

La participation vietnamienne s’est faite à l’invitation du président américain Donald Trump. La Charte a été signée par le président américain ainsi que par des représentants de 19 pays et territoires que sont Bahreïn, le Maroc, l’Argentine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Hongrie, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kosovo, le Pakistan, le Paraguay, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Ouzbékistan, les Émirats arabes unis et la Mongolie.

En marge de la cérémonie, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a eu des échanges avec plusieurs membres clés du cabinet de Donald Trump, dont le secrétaire d’État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, le représentant américain au commerce Jamieson Greer, ainsi que Jared Kushner, membre du conseil de direction.

À cette occasion, le responsable a indiqué que le Vietnam appréciait hautement les efforts du président Donald Trump visant à promouvoir la paix, la coopération et la prospérité dans le monde. Il a souligné la volonté du pays de collaborer avec les autres membres pour mettre en œuvre le plan de paix pour Gaza, tel qu’endossé par la Résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations unies en novembre 2025. Cette démarche s’inscrit dans la position constante du Vietnam en faveur d’une paix durable au Moyen-Orient, conformément au droit international.

Le vice-Premier ministre a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti Tô Lâm et de hauts dirigeants vietnamiens souhaitant accueillir le président américain et son épouse au Vietnam à un moment opportun.

Les responsables américains ont réaffirmé l’importance qu’ils attachaient au partenariat stratégique global entre les deux pays et leur volonté de le renforcer et de le rendre plus efficace, notamment en accélérant la conclusion d'un accord sur les négociations tarifaires réciproques. La partie américaine s'est félicitée de l'adhésion du Vietnam au Conseil de paix et a indiqué que le président Trump organiserait une visite au Vietnam dès que les conditions le permettraient.

Toujours en marge de l’événement, Bùi Thanh Son a rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Ce dernier a salué la participation du Vietnam au Conseil de la paix, estimant que l’expérience du pays dans le dépassement des séquelles de la guerre constitue une leçon précieuse pour la reconstruction de Gaza et d’autres régions. Il a également exprimé son souhait de visiter le Vietnam cette année pour renforcer la coopération dans les secteurs du pétrole, du gaz et des technologies.

Le vice-Premier ministre vietnamien a par ailleurs rencontré les ministres des Affaires étrangères d’Indonésie, d’Ouzbékistan et d’Arabie saoudite, ainsi que le Haut représentant du Conseil de la paix, l’ancien envoyé spécial des Nations unies pour le Moyen-Orient Nickolay Mladenov, afin d’évoquer une éventuelle coopération au sein du Board of Peace et sur des questions bilatérales.

Les partenaires ont salué la décision du Vietnam de rejoindre le Conseil de la paix pour Gaza, estimant que la politique étrangère vietnamienne, son histoire d'autonomie et son expérience en matière de reconstruction après la guerre constituent des enseignements précieux. Ils ont par ailleurs considéré que la participation du Vietnam contribuera positivement au processus de paix dans la région.

VNA/CVN