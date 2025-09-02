icon search
Pakistan : un hélicoptère militaire s'écrase lors d'un exercice, cinq morts

Cinq membres d'équipage sont morts quand un hélicoptère de l'armée s'est écrasé lundi 1er septembre lors d'un exercice dans le Nord du Pakistan, qui abrite nombre de glaciers et des sommets parmi les plus élevés du monde, a annoncé l'armée.

Deux officiers supérieurs, tous deux pilotes du Corps d'aviation de l'armée pakistanaise, ont été tués dans l'accident d'un hélicoptère Mi-17 du PAAC à Gilgit-Baltistan, au Pakistan, le 1er septembre. 
L'hélicoptère, un MI-17, et son équipage constitué de "deux pilotes, deux membres d'équipage et un mécanicien", prenaient part à un "exercice de routine lorsque l'appareil a été victime d'une défaillance technique et s'est écrasé", détaille-t-elle.

"L'engin tentait de se poser sur un nouvel héliport" dans le Gilgit-Baltistan lorsqu'il s'est écrasé, a indiqué Abdul Hameed, un responsable de la police locale.

Cet accident intervient une semaine après celui d'un hélicoptère MI-17 du gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa, province montagneuse la plus touchée par les pluies de mousson meurtrières qui s'abattent sur le Pakistan depuis fin juin. L'accident, survenu à cause d'une mauvaise météo, avait également fait cinq morts.

Le Pakistan a connu plusieurs accidents d'hélicoptère mortels ces dernières années, notamment en 2022, lorsque cinq militaires et un haut-gradé avaient été tués en secourant des victimes d'inondations au Baloutchistan, dans le Sud-Ouest du pays.

