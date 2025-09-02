Pakistan : un hélicoptère militaire s'écrase lors d'un exercice, cinq morts

>> Six morts, dont trois enfants, dans le crash d'un hélicoptère
|Deux officiers supérieurs, tous deux pilotes du Corps d'aviation de l'armée pakistanaise, ont été tués dans l'accident d'un hélicoptère Mi-17 du PAAC à Gilgit-Baltistan, au Pakistan, le 1er septembre.
|Photo : CTV/CVN
L'hélicoptère, un MI-17, et son équipage constitué de "deux pilotes, deux membres d'équipage et un mécanicien", prenaient part à un "exercice de routine lorsque l'appareil a été victime d'une défaillance technique et s'est écrasé", détaille-t-elle.
"L'engin tentait de se poser sur un nouvel héliport" dans le Gilgit-Baltistan lorsqu'il s'est écrasé, a indiqué Abdul Hameed, un responsable de la police locale.
Cet accident intervient une semaine après celui d'un hélicoptère MI-17 du gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa, province montagneuse la plus touchée par les pluies de mousson meurtrières qui s'abattent sur le Pakistan depuis fin juin. L'accident, survenu à cause d'une mauvaise météo, avait également fait cinq morts.
Le Pakistan a connu plusieurs accidents d'hélicoptère mortels ces dernières années, notamment en 2022, lorsque cinq militaires et un haut-gradé avaient été tués en secourant des victimes d'inondations au Baloutchistan, dans le Sud-Ouest du pays.
AFP/VNA/CVN