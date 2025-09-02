Pakistan : un hélicoptère militaire s'écrase lors d'un exercice, cinq morts

Cinq membres d'équipage sont morts quand un hélicoptère de l'armée s'est écrasé lundi 1 er septembre lors d'un exercice dans le Nord du Pakistan, qui abrite nombre de glaciers et des sommets parmi les plus élevés du monde, a annoncé l'armée.

Photo : CTV/CVN

L'hélicoptère, un MI-17, et son équipage constitué de "deux pilotes, deux membres d'équipage et un mécanicien", prenaient part à un "exercice de routine lorsque l'appareil a été victime d'une défaillance technique et s'est écrasé", détaille-t-elle.

"L'engin tentait de se poser sur un nouvel héliport" dans le Gilgit-Baltistan lorsqu'il s'est écrasé, a indiqué Abdul Hameed, un responsable de la police locale.

Cet accident intervient une semaine après celui d'un hélicoptère MI-17 du gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa, province montagneuse la plus touchée par les pluies de mousson meurtrières qui s'abattent sur le Pakistan depuis fin juin. L'accident, survenu à cause d'une mauvaise météo, avait également fait cinq morts.

Le Pakistan a connu plusieurs accidents d'hélicoptère mortels ces dernières années, notamment en 2022, lorsque cinq militaires et un haut-gradé avaient été tués en secourant des victimes d'inondations au Baloutchistan, dans le Sud-Ouest du pays.

AFP/VNA/CVN