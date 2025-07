Nouvel appareil administratif : Quang Ninh appelée à lever rapidement les obstacles

Après la réorganisation, la province compte 54 unités administratives du niveau communal (30 quartiers, 22 communes et 2 zones spéciales), 1.452 villages, hameaux et quartiers résidentiels, abritant plus de 1,4 million d'habitants. En juillet 2025, le Comité provincial du Parti comptait 59 comités subordonnés, regroupant plus de 103.500 membres.

Photo : VNA/CVN

Appréciant les résultats initiaux positifs obtenus depuis la mise en place officielle du nouveau modèle d'administration locale de deux niveaux le 1er juillet, le chef de l’État a souligné que Quang Ninh devait procéder à une évaluation des premiers résultats, tirer des leçons concrètes, partager les expériences à l’échelle nationale, identifier clairement les difficultés afin de proposer des solutions. Il a insisté sur la nécessité de suivre l’objectif fondamental : un appareil administratif rationalisé, puissant, efficace et proche du citoyen.

Le dirigeant a recommandé à la province d’intensifier les contrôles, d’être à l’écoute des avis des échelons de base afin de résoudre rapidement les blocages liés à la réorganisation. Il a également appelé à renforcer la qualité des centres de services administratifs publics locaux, en garantissant la continuité et l'efficacité des services de santé, d’éducation, de sécurité et de protection sociale.

Photo : VNA/CVN

Concernant la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux, le président a demandé que les documents préparés soient conformes enjeux stratégiques, aux grandes orientations. Il a insisté sur l'importance du rajeunissement du personnel, sur la sélection des cadres ayant l’esprit d’innovation, proches de la population et capables de répondre aux exigences nouvelles du développement.

Il a encouragé Quang Ninh à faire de la transformation numérique un levier fondamental de développement, notamment dans l’administration publique, l’éducation, la santé et l’économie, en veillant à une couverture inclusive jusqu’aux zones rurales, frontalières et insulaires.

Enfin, le chef de l’État a affirmé que les premiers succès de Quang Ninh témoignaient de la volonté politique, du courage réformateur et des capacités de leadership de son Comité provincial du Parti. Il s’est dit convaincu que, forte de son esprit d’innovation et de cohésion, Quang Ninh continuerait d’être un modèle de gouvernance efficace et de développement durable pour le pays.

Le même après-midi, Luong Cuong a inspecté le Centre de services d'administration publique à un niveau, relevant du Comité populaire provincial. Ce modèle a permis de recevoir 32.998 dossiers (19.997 en ligne, 13.001 en direct) et de traiter 24.493 dossiers avant et dans les délais.

VNA/CVN