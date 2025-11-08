Le Premier ministre préside la réunion mensuelle du gouvernement d'octobre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a dirigé, le 8 novembre, la réunion mensuelle d’octobre pour examiner la situation socio-économique et l’avancement des principaux programmes nationaux.

Le 8 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la réunion mensuelle du gouvernement consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique d’octobre et des dix premiers mois de 2025. Les discussions ont également porté sur la répartition et le décaissement des fonds d’investissement public, la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés et plusieurs autres dossiers importants du pays.

La réunion s'est tenue en présentiel au siège du gouvernement et en visioconférence avec 34 villes et provinces.

Dans son discours d'ouverture, tenu peu après le succès du 14e Plénum du Comité central du Parti (13e mandat), le Premier ministre a souligné que le contexte mondial restait complexe et imprévisible : ajustement des droits de douane des États-Unis, baisse des taux directeurs dans plusieurs pays, montée du protectionnisme et aggravation des catastrophes naturelles.

En octobre, le pays a connu plusieurs événements politiques majeurs, notamment les 13e et 14e Plénums du Comité central et la 10e session de l'Assemblée nationale (XVe législature). L'ensemble du système politique s'est mobilisé pour accomplir les objectifs de développement socio-économique de 2025 et du mandat 2021-2025, tout en mettant en œuvre les résolutions stratégiques du Bureau politique et en consolidant l'administration locale à deux niveaux.

Malgré les conditions météorologiques extrêmes, notamment des pluies records à Huê, la situation socio-économique du pays a poursuivi une évolution positive sous la direction du Parti, du Bureau politique et du secrétaire général Tô Lâm.

La situation macroéconomique reste stable, l'inflation est maîtrisée et la croissance se poursuit, tandis que les grands équilibres sont préservés. Les domaines socio-culturel bénéficient d'une attention soutenue. La sécurité sociale est assurée et les conditions de vie de la population s'améliorent. La situation socio-politique demeure stable. La défense et la sécurité nationales sont consolidées, tandis que les relations extérieures et l'intégration internationale continuent d'être renforcées.

Cependant, le chef du gouvernement a reconnu la persistance de plusieurs défis : pressions inflationnistes, hausse du taux de change et des taux d'intérêt, stagnation de la consommation intérieure et des exportations, lenteur du décaissement de l'investissement public, ainsi que les impacts durables des catastrophes naturelles, etc.

Le Premier ministre a appelé les participants à proposer des mesures décisives et innovantes pour stimuler la croissance, accélérer la mise en œuvre des résolutions du Bureau politique, assurer le fonctionnement fluide du modèle d'administration locale à deux niveaux et renforcer la protection sociale, notamment en matière de logement social, d'infrastructures scolaires dans les zones frontalières, ainsi que de prévention, de lutte et de gestion des conséquences des catastrophes naturelles.

