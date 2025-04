Le SHTP, destination des géants de la technologies

Photo : VNA/CVN

Dès ses débuts, l'objectif était de favoriser les investissements étrangers et de construire une base technologique solide. Aujourd'hui, le SHTP est devenu l'une des destinations les plus attractives pour les grandes entreprises technologiques mondiales. Le parc ne se contente pas d'attirer des investissements, il se concentre également sur le développement de capacités internes dans l'industrie technologique de haute technologie.

Succès dans l'attraction des grandes entreprises

L'un des moments marquants dans le développement du SHTP a été l'implantation de grands noms de la technologie, comme Intel. En 2006, Intel a investi un milliard de dollars pour construire une usine dans le parc, un événement majeur qui a non seulement attiré l'attention du Vietnam, mais aussi celle de toute la région. Aujourd'hui, l'usine Intel de SHTP a atteint la production de quatre milliards de produits, confirmant le rôle clé du parc dans la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Intel.

La présence d'Intel a renforcé la confiance des investisseurs internationaux dans le potentiel du Vietnam et a fait du SHTP une marque reconnue à l'échelle mondiale. Actuellement, plus de 10 grandes entreprises technologiques internationales, telles que Jabil, Samsung, Nidec, Nipro, Sanofi et TTI, ont investi dans le parc. Cela a joué un rôle essentiel dans le développement de l'industrie technologique de haute technologie à Hô-Chi-Minh-Ville.

Industrie de haute technologie soulignée

À ce jour, le SHTP a attiré un total de 160 projets avec un investissement total de plus de 12,32 milliards de dollars, dont plus de 10 milliards de dollars proviennent des investissements directs étrangers (IDE) des grandes entreprises technologiques. Les exportations du SHTP ont connu une croissance rapide, passant de 0,5 milliard de dollars en 2010 à plus de 20 milliards de dollars en 2024. Les produits de haute technologie du parc ne répondent pas seulement aux besoins internes, mais sont également exportés vers de nombreux pays, contribuant ainsi de manière significative à l'économie nationale.

Photo : VNA/CVN

L'un des facteurs importants ayant contribué à ce succès est l'attraction de projets industriels de soutien à la haute technologie. Ces projets ont contribué à accroître la valeur ajoutée locale des produits fabriqués dans le parc. Actuellement, le taux de localisation des produits au SHTP est d'environ 26%, et il devrait atteindre 35% d'ici 2025.

Développement d'un écosystème d'innovation

En plus d'attirer les grandes entreprises technologiques mondiales, le SHTP met également l'accent sur le développement de capacités internes et la création d'un écosystème d'innovation et de startups. De nombreuses entreprises vietnamiennes ont prospéré grâce au soutien du SHTP, telles que FPT (logiciels, IA), Nanogen (biotechnologie), Gremsy (robotique, mécanique de précision) et Real-time Robotics. Ces entreprises non seulement se sont développées avec succès, mais ont également exporté leurs produits dans le monde entier, contribuant ainsi à renforcer la position technologique du Vietnam sur la scène internationale.

Le programme d'incubation de startups du SHTP a soutenu 131 projets, dont beaucoup ont réussi, comme Gremsy, une entreprise de drones qui exporte ses produits dans plus de 40 pays. Le succès des startups au SHTP démontre la viabilité de la stratégie de développement des entreprises de haute technologie dans le parc.

Investissement accru dans la R&D

Le SHTP ne se contente pas d'attirer des investissements, il se concentre également sur le développement de la recherche et du développement (R&D). Les projets du parc doivent tous s'engager à investir dans la R&D, et on prévoit qu'en 2025, les dépenses en R&D au SHTP atteindront 250 millions de dollars. Actuellement, les dépenses en R&D des projets du SHTP représentent plus de 47% des dépenses privées en R&D à Hô Chi Minh-Ville et environ 7% des dépenses privées en R&D du Vietnam.

Photo ; VNA/CVN

De plus, le SHTP développe fortement des industries de soutien à haute technologie, ce qui aide à connecter les entreprises à l'intérieur et à l'extérieur du parc. À ce jour, le parc a attiré 26 projets, dont 23 projets industriels de soutien à la haute technologie et 3 projets de services industriels de soutien à la haute technologie. Ces projets visent à améliorer la chaîne de valeur et à renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Vision de développement durable pour l'avenir

Après plus de 20 ans de développement, le Parc technologique de Hô Chi Minh-Ville n'est plus seulement un lieu d'implantation pour les grandes entreprises technologiques mondiales, mais constitue également une base pour le développement durable de l'industrie de haute technologie au Vietnam. L'objectif à long terme du parc est de continuer à attirer les grandes entreprises technologiques et à renforcer ses capacités internes, afin de promouvoir la créativité technologique et d'apporter une contribution importante à la transformation numérique et à l'innovation de l'économie vietnamienne.

VNA/CVN