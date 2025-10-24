Le Vietnam souligne la coopération multilatérale pour la sécurité de l’eau

L’Institut vietnamien de météorologie et d’hydrologie et l’UNESCO ont organisé, le 22 octobre à Hanoï, la 32 e réunion du Programme hydrologique Asie-Pacifique.

Photo : BQT/CVN

L’Institut des sciences de la météorologie, de l’hydrologie et du changement climatique - Comité du Programme hydrologique international (PHI) du Vietnam, en collaboration avec la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO et le Bureau de l’UNESCO à Hanoï, a organisé, le 22 octobre, la 32e réunion du Comité directeur régional (RSC) du Programme hydrologique international (PHI) pour l’Asie-Pacifique.

L’événement s’est déroulé en présence du vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Công Thành, de l’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, secrétaire générale de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, de l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, ainsi que de Jonathan Baker, chef du Bureau de l’UNESCO à Hanoï. La conférence a réuni près de 100 délégués et experts nationaux et internationaux représentant 17 comités nationaux du PHI de la région Asie-Pacifique.

Cet événement figure parmi les conférences internationales majeures de l’UNESCO organisées par le Vietnam en 2025, à l’occasion du 50e anniversaire du PHI et du 60ᵉ anniversaire des sciences de l’eau de l’UNESCO. Il marque plusieurs décennies d’engagement mondial en faveur de la recherche hydrologique et de la gestion des ressources en eau.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre Lê Công Thành a souligné l’importance particulière de cet événement, affirmant que l’eau constitue une ressource essentielle à la vie et au développement durable, garantissant la sécurité alimentaire, énergétique et environnementale. Il a appelé à renforcer la coopération internationale fondée sur la science et la technologie, tout en exprimant l’espoir que la conférence favorisera des discussions substantielles et définira des orientations stratégiques pour un avenir durable dans le domaine de l’eau.

Lors de la séance d’ouverture, la Prof associée-Dre. Pham Thi Thanh Nga, directrice de l’Institut des sciences de la météorologie, de l’hydrologie et du changement climatique et présidente du Comité national du PHI du Vietnam, a souligné l’urgence du contexte actuel, dans lequel le changement climatique exacerbe les risques hydrologiques. Elle a insisté sur le rôle crucial de la science, des données et de la coopération internationale pour renforcer la résilience et la préparation face aux catastrophes.

Dans son allocution de bienvenue, Lê Thi Hông Vân a mis en avant la pertinence du colloque, alors que le monde fait face à une "urgence mondiale du développement", notamment dans le domaine de l’eau potable. Elle a appelé à une intensification du "niveau de coopération et d’action" pour relever les défis climatiques dans la région Asie-Pacifique. Elle a réaffirmé le rôle du Vietnam en tant que "partenaire actif et fiable" contribuant par ses initiatives et son engagement à accueillir les événements de l’UNESCO, conformément à son ambition nationale de conjuguer développement durable et diplomatie scientifique.

Dans un message vidéo, Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour les sciences exactes et naturelles, a souligné que la gestion intelligente de l’eau n’est pas seulement une question scientifique, mais constitue également "un fondement de la paix". Elle a réaffirmé l’importance de la coopération régionale en Asie-Pacifique face aux défis climatiques, salué le rôle et la contribution du Vietnam, et exprimé son souhait de renforcer la collaboration avec le pays dans son rôle de présidence du Comité directeur régional du PHI. Elle a adressé ses remerciements au pays hôte et au gouvernement japonais pour leur soutien dans la mise en œuvre du programme scientifique sur l’eau et l’hydrologie.

Lors de la conférence, les délégués se sont concentrés sur des solutions innovantes, notamment la gestion des risques naturels, l’application de l’intelligence artificielle (IA) à l’analyse des données hydrologiques, la modélisation à haute résolution des inondations au service de la gestion communautaire, ainsi que la promotion d’une gestion durable de l’eau dans les petits États insulaires.

Cette conférence constitue une étape clé pour harmoniser les efforts régionaux avec le Plan stratégique du PHI-IX de l’UNESCO (2022-2029) intitulé "La science au service d’un monde sûr en eau dans un environnement en mutation". Les résultats de la conférence contribueront également aux grands événements internationaux à venir, tels que la Conférence des Nations unies sur l’eau (2026) et le 11ᵉ Forum mondial de l’eau (2027).

La veille, le 21 octobre, s’était tenue la conférence internationale intitulée "Science et gestion de l’eau pour un développement durable dans le contexte du changement climatique", accompagnée de séances techniques thématiques portant sur la sécurité hydrique, la gestion des risques naturels, l’innovation dans l’utilisation de l’eau et l’application de l’intelligence artificielle à l’analyse des données hydrologiques.

En marge de l’événement, les participants ont visité un espace d’exposition scientifique présentant diverses initiatives remarquables pour la protection des ressources en eau, dont trois projets menés par de jeunes scientifiques vietnamiens lauréats du UNESCO Water Challenge 2025.

Créé en 1975, le Programme hydrologique international (PHI) est le seul programme intergouvernemental des Nations unies consacré à la recherche hydrologique, à la gestion des ressources en eau et à l’éducation en faveur du développement durable.

Au Vietnam, le Comité national du PHI, basé à l’Institut des sciences de la météorologie, de l’hydrologie et du changement climatique, joue depuis quarante ans (1985-2025) un rôle moteur dans les activités régionales.

En 2024, la Docteure Pham Thi Thanh Nga, directrice de l’Institut, a été élue présidente du Comité directeur régional du PHI pour l’Asie-Pacifique (mandat 2025-2027), devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction en cinquante ans d’histoire du Comité régional.

