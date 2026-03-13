Bonheur urbain : Hanoï se classe 5e en Asie et dans le Top 20 mondial

Selon une enquête du magazine britannique Time Out , Hanoï se classe au 5ᵉ rang des villes les plus heureuses d’Asie en 2025 et au 17ᵉ rang au niveau mondial.

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Photo : VNA/CVN

Les résultats montrent que 88% des habitants déclarent se sentir heureux de vivre dans la capitale vietnamienne, un taux comparable à celui de Chiang Mai, en Thaïlande.

La ville est particulièrement appréciée pour l’optimisme de ses habitants et leur capacité à trouver de la joie dans les plaisirs simples du quotidien, comme savourer un café le matin, profiter de la cuisine de rue, se promener autour des lacs ou participer à des activités communautaires.

À l’occasion de la Journée internationale du bonheur (20 mars), le Service de la culture et des sports de Hanoï organisera une série d’activités de communication et de mobilisation communautaire sous le thème "Le bonheur pour chaque famille". Ces activités se dérouleront du 15 au 21 mars 2026, avec un point culminant le 20 mars, notamment une cérémonie officielle de lancement.

Ces initiatives visent à promouvoir les valeurs positives de la famille vietnamienne et à renforcer la sensibilisation au rôle essentiel de la famille dans le développement durable. Des campagnes de communication seront déployées dans toute la ville à travers les médias, les plateformes numériques, les banderoles et les affiches, afin de présenter la signification de cette journée et de diffuser les politiques relatives à la protection sociale et à la construction de familles heureuses.

Par ailleurs, diverses activités culturelles, sportives et communautaires seront organisées pour renforcer les liens familiaux et sociaux. Les familles sont encouragées à préserver la tradition du repas familial, à partager les tâches domestiques, à prendre soin de leurs proches et à participer à une course de 3 km organisée dans le cadre de la Journée olympique pour la santé de la population.

À travers ces activités, Hanoï souhaite réaffirmer que la famille constitue le fondement du bonheur et du développement durable, et que la construction d’une famille prospère et heureuse relève de la responsabilité de chacun et de l’ensemble de la société.

VNA/CVN