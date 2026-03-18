Les valeurs familiales et les politiques sociales se diffusent pour le bonheur

Le bonheur, concept en apparence simple, est une quête qui occupe une vie entière. Nombreux sont ceux qui poursuivent de grandes ambitions, oubliant que le bonheur réside souvent dans les moments les plus simples : un repas chaleureux en famille, un rire partagé, un regard tendre, ou la joie d’un enfant accueillant ses parents.

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Photo : CTV/CVN

Au fond, le bonheur est ancré dans l’amour et la convivialité. Il se manifeste dans les réunions de famille pendant le Têt ou dans les liens discrets qui unissent ceux qui vivent sous le même toit.

La famille : fondement du bonheur

Nguyên Thi Huong, originaire de la province de Phu Tho (Nord), affirme que le bonheur ne se mesure pas à la richesse ou au luxe, mais au plaisir de rentrer chaque jour chez soi, au chaud et au rire. Elle souligne que lorsque l’on apprend à chérir ce que l’on possède et à le partager, le bonheur s’installe naturellement, et ajoute que la sérénité procure un profond sentiment d’accomplissement.

Elle trouve également de la joie dans les petits gestes du quotidien, aussi significatifs soient-ils, comme encourager, aider autrui ou simplement répandre la positivité. Selon elle, tant que l’on continue d’aimer et de donner, on peut rester heureux, même dans les moments difficiles.

De même, Trân Van Dung, de la province de Bac Ninh (Nord), trouve le bonheur dans les fruits de son travail. Cultivant son jardin et élevant du bétail, il explique que la satisfaction ne vient pas seulement des revenus, mais aussi du plaisir de prendre soin des choses et de les voir grandir. Pour lui, un travail honnête, l’harmonie avec la nature et une vie de famille stable suffisent.

Ces histoires simples montrent que le bonheur est toujours présent dans la vie de tous les jours. Lors des fêtes et festivals, notamment la Journée internationale du bonheur, les familles se réunissent pour partager des moments précieux et renforcer leurs valeurs positives.

Depuis que les Nations unies ont proclamé le 20 mars Journée internationale du bonheur, la communauté internationale reconnaît de plus en plus que le développement ne se limite pas à la croissance économique, mais englobe également l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être intérieur. Attaché à la famille et à la communauté, le Vietnam a adopté cette approche, soulignant l’importance des politiques sociales, de la cohésion et d’un mode de vie positif.

Politiques favorisant le bien-être

Ces dernières années, le Parti et l’État ont mis en œuvre un large éventail de politiques visant à améliorer le niveau de vie, notamment en élargissant l’accès aux soins de santé et à l’éducation, en promouvant le développement culturel et en modernisant les infrastructures. Des programmes cibles nationaux, tels que l’édification de la nouvelle ruralité, ont engendré des changements significatifs dans de nombreux domaines, contribuant à une société plus prospère et épanouie.

La couverture d’assurance maladie a permis à des millions de personnes défavorisées d’accéder aux services médicaux, tandis que les politiques de soutien aux études ont aidé les étudiants à poursuivre leurs études. Parallèlement, les efforts déployés pour préserver le patrimoine culturel ont enrichi la vie spirituelle et renforcé les liens communautaires.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, plus de 95% de la population est couverte par l’assurance maladie et des millions d’étudiants bénéficient d’un soutien financier pour leurs études. L’amélioration des infrastructures et des équipements culturels dans toutes les localités a créé de meilleures conditions pour que la population puisse améliorer son bien-être matériel et spirituel.

Ces efforts démontrent que le Vietnam considère le bonheur non seulement comme une aspiration, mais aussi comme un élément clé du développement durable. La protection sociale, les soins de santé, l’éducation, l’égalité des sexes et les programmes de protection de la famille contribuent tous à bâtir des fondements solides pour le bien-être.

Au Vietnam, la Journée internationale du bonheur est marquée par un fort sentiment d’appartenance à la communauté. Elle offre à chacun l’occasion de partager la fierté des réussites socio-économiques et de profiter des fruits du développement, tout en préservant et en enrichissant les valeurs culturelles.

Plus important encore, cette journée nous rappelle qu’en dépit des incertitudes mondiales, le bonheur peut encore se trouver dans l’équilibre, l’amour et les moments les plus simples de la vie.

Pour cultiver le bonheur, chacun est encouragé à commencer par de petits gestes significatifs, comme passer du temps avec ses proches, exprimer sa gratitude, participer à des activités communautaires et maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. Lorsque les individus prennent soin les uns des autres et partagent leurs expériences, les familles restent unies et, avec le soutien continu de l’État, le bonheur se répandra, jetant ainsi les bases d’un développement social durable.

VNA/CVN