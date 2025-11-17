Risques de crues au Centre et vague de froid intense attendue au Nord

Alors que le Centre est confrontée à une nouvelle période de fortes pluies et de risques de crues, le Nord du pays s'apprête à connaître l'épisode de froid le plus vigoureux de ce début de saison hivernale.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Huong, chef du Bureau de prévision météorologique du Centre national de prévision hydrométéorologique, cet épisode concerne presque l’ensemble des provinces du Centre. Les prévisions indiquent que, du 17 au 20 novembre, un épisode de crue pourrait se produire sur les cours d’eau allant de Hà Tinh à Khanh Hoa.

Les niveaux de crue pourraient atteindre, voire dépasser, les seuils d’alerte 2 et 3 sur plusieurs rivières, notamment à Huê, Dà Nang, Quang Ngai, ainsi que sur la rivière Kôn, dans l’amont et l’aval de la rivière Ba (Gia Lai, Dak Lak), ou encore sur la rivière Ky Lô et la rivière Dinh à Ninh Hoa (Khanh Hoa). D’autres cours d’eau - à Hà Tinh, Quang Tri, Gia Lai, Dak Lak et Khanh Hoa - pourraient enregistrer des niveaux d’alerte 1 à 2, voire supérieurs.

Outre la montée des eaux, les risques d’inondations soudaines, de crues éclairs et de glissements de terrain demeurent élevés dans les zones de fortes précipitations, en particulier de Hà Tinh à l’est de Quang Ngai, ainsi qu’à Kon Tum, Dak Lak, Khanh Hoa et dans l’est de la province de Lâm Dông.

Nguyên Van Huong souligne toutefois que cet épisode devrait rester moins intense que celui observé du 25 au 30 octobre. La zone de pluies fortes devrait par ailleurs évoluer au fil des jours : du 15 au 18 novembre, les précipitations s’étendent de Hà Tinh à Quang Ngai et affectent également l’est de Kon Tum, Dak Lak et Khanh Hoa. À partir du 19 novembre, les pluies devraient diminuer à partir de Huê vers le nord.

Concernant le Nord et le Nord-Centre, Nguyên Van Huong indique qu’une vague de froid d’une intensité inédite depuis le début de l’hiver progresse actuellement vers le pays. Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, du 17 au 19 novembre, les provinces septentrionales devraient connaître des pluies associées à ce front froid, entraînant une chute marquée des températures sur le delta du Nord, ainsi qu’à Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh.

Les 18 et 19 novembre seront les journées les plus froides : les minimales devraient osciller entre 12 et 14°C dans les plaines du Nord et du Nord-Centre, 8 à 11°C dans les zones montagneuses, et moins de 7°C dans les régions d’altitude.

VNA/CVN