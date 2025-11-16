Le froid va faire son retour sur le Nord et le Centre la semaine prochaine

Au cours des dernières 24 heures, une importante masse d’air froid en provenance du nord a continué de se déplacer vers le sud et devrait apporter une vague de froid intense au Nord du Vietnam dès la nuit du 17 novembre, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

À partir du 17 novembre, l’air froid touchera les régions à l’est du Nord et au nord du Centre, avant de s’étendre à l’ouest du Nord et au centre du Centre. Sur terre, les vents du nord-est atteindront les forces 3 à 4 (12 à 28 km/h), et les zones côtières les forces 4 à 5 (20 à 38 km/h).

Du 17 au 18 novembre, le Nord connaîtra des pluies et des averses, avec des orages localisés. À partir de la nuit du 17 novembre, le Nord et le Centre-Nord connaîtront une vague de froid, avec des températures minimales parfois très basses dans les zones montagneuses.

Les températures minimales prévues oscilleront entre 12 et 15°C dans le Nord et le Centre-Nord, et descendront en dessous de 10°C dans les zones montagneuses. À Hanoi, des pluies et des averses sont attendues, accompagnées d’un froid intense dès la nuit du 17 novembre et de températures minimales comprises entre 13 et 15°C.

L’air froid, combiné à des perturbations d’altitude d’origine est, apportera de fortes pluies de la province de Hà Tinh à celle de Khanh Hoa. Ces fortes précipitations pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, des crues soudaines des petits cours d’eau, des glissements de terrain dans les zones vallonnées et des inondations subites dans les zones urbaines et industrielles.

Le froid intense pourrait avoir un impact significatif sur le bétail, mettant en danger les bovins et les volailles s’ils ne sont pas correctement abrités et mis au chaud, et affecter la croissance des cultures, notamment dans les zones montagneuses.

Des vents violents et une forte houle menaceront les activités maritimes, tandis que les inondations et les glissements de terrain localisés pourraient perturber les transports et les infrastructures.

