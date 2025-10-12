Inondations dévastatrices : une dizaine de morts et des milliards de dôngs de dégâts

La tempête Matmo, onzième phénomène cyclonique à frapper la Mer Orientale cette année, a engendré des pluies torrentielles et des inondations généralisées dans le Nord du Vietnam, laissant derrière elle un sillage de destruction...

Photo : VNA/CVN

Au 11 octobre, à 17h00, le bilan était lourd : 1.577 maisons endommagées et 10.267 autres submergées. Les pertes économiques sont estimées à 7.050 milliards de dôngs (plus de 267 millions de dollars), selon l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

La province de Thai Nguyên est la plus touchée, avec des dommages s'élevant à 4.000 milliards de dôngs. Cao Bang et Lang Son suivent, enregistrant respectivement 2.000 et 1.050 milliards de dôngs de dégâts. Le coût humain est également tragique, avec 18 personnes décédées ou portées disparues et 15 blessés.

L'agriculture a payé un lourd tribut : 34 390 ha de rizières et de cultures ont été submergés. Par ailleurs, 13.050 têtes de bétail et 701.390 volailles ont péri ou ont été emportées par les flots.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Les infrastructures ont également subi d'importants dommages. Cinquante-six incidents de digues ont été signalés à Thai Nguyên, Bac Ninh et Hanoï, nécessitant des renforcements urgents sur près de 25 km le long des rivières Cha, Ha Châu, Thai Nguyên, Câu, Thuong-Duong Duc et Ca Lo.

De surcroît, cinq tronçons d'autoroutes nationales ont été coupés par des glissements de terrain et des inondations. La Société des chemins de fer vietnamiens a été contrainte de suspendre ses opérations sur les tronçons Da Phuc-Trung Gia et Dông Anh-Quan Triêu, tandis que de nombreuses routes rurales demeurent impraticables.

Les inondations ont également entraîné des coupures de courant massives, affectant 549.900 foyers à Thai Nguyên, Bac Ninh, Cao Bang et Lang Son. À ce jour, 473.770 abonnés ont retrouvé l'électricité.

Photos : VNA/CVN

Face à cette catastrophe, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a émis un communiqué urgent le 11 octobre, exigeant des mesures immédiates pour assurer la sécurité des digues le long des rivières Câu, Thuong et Ca Lo. Des équipes d'évaluation et de secours ont été déployées dans les provinces sinistrées, à savoir Bac Ninh, Thai Nguyên, Tuyên Quang, Phu Tho, Cao Bang et Lang Son.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les niveaux d'eau des rivières Câu et Thuong, bien qu'en baisse, demeurent préoccupants. À la station de Dap Câu (rivière Câu), le niveau est passé sous l'alerte 3, mais celui de la station de Phu Lang Thuong (rivière Thuong) se maintient au-dessus.

Photo : VNA/CVN

Les prévisions indiquent une persistance des inondations dans les zones riveraines des communes et quartiers de Thai Nguyên, Bac Ninh, Lang Son et Hanoï pour un à deux jours supplémentaires, voire deux à trois jours dans les zones de basse altitude. Le risque d'érosion des berges, de ruptures de digues et de glissements de terrain reste élevé.

VNA/CVN