Nigeria : plus de 200 morts et 500 disparus dans des inondations

Les inondations survenues la semaine dernière au Nigeria ont fait plus de 200 morts et environ 500 disparus, selon un nouveau bilan annoncé par les autorités locales.

Le bilan des inondations soudaines qui ont frappé le Nigeria la semaine dernière après des pluies torrentielles, a dépassé les 200 morts, a indiqué mardi 3 juin le coordinateur humanitaire de l'État de Niger (Centre-Nord), tandis que des centaines de personnes sont toujours portées disparues. "Nous avons plus de 200 corps", a déclaré Ahmad Suleiman à la chaîne Channels Television. "Personne ne peut dire à l'heure actuelle combien il y a de morts dans l'État du Niger car nous sommes toujours à la recherche d'autres corps", a-t-il ajouté. Les recherches ont été suspendues, les secours estimant qu'il n'y a plus de survivants. La ville de Mokwa, dans l'Ouest du pays, a été particulièrement touchée après de fortes pluies et l'effondrement d'un barrage. Les corps de nombreuses victimes ont été emportés par le fleuve Niger.

