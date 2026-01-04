Innovation : pilier du nouveau cycle de croissance

Considérée comme un moteur clé et un levier puissant de la croissance économique, l’innovation est appelée à jouer un rôle central dans la nouvelle phase de développement du pays, marquée par une transformation profonde du modèle de croissance.

L’innovation est désormais affirmée comme une force motrice essentielle du développement économique dans la nouvelle étape de croissance, celle d’une économie en transition vers un modèle plus moderne et plus durable. Le projet de programme d’action du Comité central du Parti, visant à mettre en œuvre la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti, souligne clairement que l’établissement d’un nouveau modèle de croissance, la restructuration de l’économie et l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation, fondées sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, figurent parmi les missions prioritaires.

Dans un contexte où des objectifs de croissance rapide sont fixés, l’amélioration de la productivité et de l’efficacité du travail devient une exigence pressante. Cela impose aux entreprises d’intégrer l’innovation au cœur de leur culture organisationnelle, afin d’en faire une compétence fondamentale plutôt qu’une activité ponctuelle ou circonstancielle.

Une enquête menée par l’Institut de développement des entreprises, relevant de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), montre que les valeurs culturelles favorisant l’innovation au sein des entreprises vietnamiennes atteignent un niveau intermédiaire, avec une note moyenne de 3,81 sur 5. Ce résultat reflète une évolution positive, traduisant une prise de conscience croissante de l’importance de l’innovation dans un contexte de forte accélération des sciences, des technologies et de la transformation numérique, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts.

Selon Lương Minh Huân, directeur de l’Institut de développement des entreprises, le secteur privé enregistre le niveau le plus élevé en matière de promotion de la culture de l’innovation, suivi des entreprises à capitaux étrangers, tandis que les entreprises publiques affichent un score plus modeste. Par ailleurs, la dynamique de l’innovation est particulièrement marquée au sein des entreprises jeunes.

Durant les deux premières années d’activité, les entreprises se concentrent généralement sur la stabilisation de leur fonctionnement et la recherche de marchés, ce qui se traduit par un niveau plus faible de culture de l’innovation, évalué à 3,78 points. En revanche, au cours de la phase de développement initiale, entre deux et cinq ans, les entreprises accordent davantage d’attention à l’environnement organisationnel et aux valeurs culturelles, favorisant ainsi l’innovation, laquelle atteint alors son niveau le plus élevé, avec 3,85 points.

Dans la pratique, de nombreuses entreprises vietnamiennes associent encore l’innovation à la création de ruptures majeures ou de solutions entièrement nouvelles à fort impact. Cette perception conduit souvent à une mise en œuvre de l’innovation sous forme de programmes, de concours ou d’événements ponctuels, nécessitant de longues phases d’évaluation avant leur déploiement. Or, l’innovation ne se limite pas aux grandes entreprises ni au seul domaine scientifique et technologique : elle peut émerger de changements progressifs dans les processus, l’organisation du travail ou la coordination entre les services, afin de renouveler les modes de pensée et d’action.

L’enquête de la VCCI révèle également qu’environ 40,4% des entreprises placent le développement de l’apprentissage continu et la transformation en organisation apprenante au cœur de leur stratégie culturelle pour les années à venir. Cette orientation rejoint les prévisions du Forum économique mondial (WEF), selon lesquelles 39% des compétences clés de la main-d’œuvre mondiale évolueront d’ici 2030, tandis que 63% des employeurs considèrent le déficit de compétences comme le principal obstacle à la transformation des entreprises.

Dans ce contexte, l’apprentissage ne vise plus seulement à améliorer les compétences individuelles, mais aussi à remodeler les comportements et les modes de fonctionnement des organisations. Les travailleurs sont appelés à adopter un état d’esprit ouvert, prêt à abandonner des compétences obsolètes et à accueillir de nouvelles idées.

Selon Ngô Đắc Thuần, président du conseil d’administration d’IPGroup, le rapport "Future of Jobs 2025" du WEF identifie la pensée critique et la capacité d’adaptation comme les compétences les plus essentielles, aux côtés du leadership et de l’influence sociale. Parallèlement, l’intelligence artificielle, les mégadonnées, la cybersécurité et les compétences technologiques devraient être largement mobilisées durant la période 2025-2030.

La combinaison des compétences cognitives et comportementales avec les compétences technologiques et liées aux données impose de nouvelles exigences à la main-d’œuvre : maîtriser les outils numériques tout en conservant un esprit critique et un sens des responsabilités lors de l’interaction avec l’IA. Si la période 2023-2025 a été celle de l’expérimentation des applications de l’IA, l’année 2026 marque une transition vers une phase de normalisation, où l’IA devient un élément courant dans les activités professionnelles.

Alors que le Vietnam s’emploie à élaborer et à perfectionner son cadre juridique et réglementaire en matière d’IA afin d’en garantir une utilisation sûre et éthique, les entreprises abordent l’année 2026 avec la nécessité de conjuguer flexibilité et stabilité pour les travailleurs.

La mise en place de systèmes d’apprentissage adaptatifs, d’un environnement propice à l’expérimentation, de règles internes encadrant l’usage de l’IA et de mécanismes de travail souples est considérée comme un socle essentiel pour permettre à l’innovation de continuer à jouer son rôle de pilier de la croissance durable dans la nouvelle phase de développement.

