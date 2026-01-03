Vietnam - Chine : coopération renforcée en matière d’investissement et de finance

Le ministre des Finances Nguyên Van Thang a récemment eu une séance de travail avec l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

Photo : MOF/CVN

Nguyên Van Thang a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple chinois pour l’aide d’urgence de 500.000 dollars américains accordée au Vietnam afin de remédier aux lourds dégâts causés par les pluies et inondations dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux du Centre. Cette assistance illustre l’amitié et les relations étroites entre les gouvernements et les peuples des deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur He Wei a indiqué que les relations Vietnam - Chine "entrent dans un deuxième âge d’or". De nombreuses entreprises chinoises intensifient actuellement leurs investissements au Vietnam, tandis que la coopération économique et commerciale bilatérale ne cesse de se développer. Il a rappelé que le Vietnam se préparait à organiser le XIVe Congrès national du Parti et à entrer dans une nouvelle phase de développement, qualifiée de "nouvelle ère de progrès national".

De son côté, la Chine s’apprête à mettre en œuvre son 15ᵉ plan quinquennal de développement socio-économique, dont plusieurs orientations présentent de fortes similitudes avec la vision de développement du Vietnam pour la nouvelle ère.

Dans ce contexte, le diplomate chinois a exprimé son souhait de voir la coopération économique, commerciale et financière entre les deux pays atteindre un niveau supérieur dans les temps à venir, soulignant le rôle important du ministère vietnamien des Finances dans ce processus.

Le ministre Nguyên Van Thang a souligné que les orientations du 15ᵉ plan quinquennal chinois comportaient de nombreux points communs avec les plans de développement socio-économique que le Vietnam avait mis en œuvre, mettait en œuvre et s’apprêterait à déployer. S’agissant du développement des infrastructures, il a appelé la Chine à continuer de soutenir le Vietnam, notamment en matière de financement, pour le projet ferroviaire Hanoï - Hai Phong - Lào Cai.

Dans le domaine de la coopération financière, le ministre a souhaité que l’ambassadeur continue d’encourager les entreprises chinoises à accroître leurs investissements et leurs activités de production et de commerce au Vietnam. Concernant les entreprises publiques, le ministère des Finances prévoit d’organiser une mission de haut niveau en Chine afin d’étudier l’expérience chinoise dans ce domaine, et a sollicité le soutien de l’ambassadeur pour faciliter cette visite.

Approuvant les propositions vietnamiennes, l’ambassadeur He Wei a indiqué qu’il présenterait aux autorités vietnamiennes les interlocuteurs compétents chargés de la coordination du projet ferroviaire Hanoï - Hai Phong - Lao Cai afin d’accélérer sa mise en œuvre. Il a également réaffirmé l’engagement de la Chine à créer des conditions favorables et à encourager fortement les entreprises chinoises à investir au Vietnam ainsi que les entreprises vietnamiennes à investir en Chine.

À ce jour, les investisseurs chinois comptent plus de 6.000 projets encore en vigueur au Vietnam, pour un capital total enregistré proche de 35 milliards de dollars.

Les échanges commerciaux Vietnam - Chine ont dépassé 200 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2025.

VNA/CVN