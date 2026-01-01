La stabilité macroéconomique, gage de croissance pour les années à venir

Face à la volatilité persistante de la conjoncture économique mondiale, le Vietnam doit relever un double défi : maintenir la stabilité macroéconomique tout en créant les conditions propices à une croissance forte et durable en 2026 et dans les années à venir.

Ce message a été mis en avant lors du quatrième Forum économique vietnamien 2025, qui s’est tenu mercredi 31 décembre à Hô Chi Minh-Ville sur le thème "Stabilité macroéconomique et mise en œuvre institutionnelle : les fondements de la croissance en 2026". Cet événement était organisé par le journal Nguoi lao dông (Les Travailleurs).

Selon Nguyên Duc Khuong, président de l’Association des scientifiques et experts vietnamiens sur le globe (AVSE Global), le Vietnam est actuellement considéré comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie, avec une forte dynamique de croissance et une intégration mondiale croissante.

Les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du Fonds monétaire international, publiées en octobre 2025, placent le Vietnam parmi les trois économies à la croissance la plus rapide au monde.

Au cours des onze premiers mois de 2025, le pays a attiré plus de 33 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, un niveau jamais atteint depuis cinq ans.

Nguyên Duc Khuong a souligné que la stabilité macroéconomique demeure le facteur le plus important pour renforcer la confiance des marchés, stimuler la consommation et jeter les bases d’une croissance durable.

Malgré ces signaux positifs, l’économiste Cân Van Luc a averti que le Vietnam continue de faire face à des risques importants dans un contexte mondial de plus en plus incertain.

Les tensions géopolitiques, la fragmentation des échanges commerciaux et technologiques, la montée du protectionnisme, ainsi que les défis liés à la cybersécurité et au changement climatique, pèsent sur les exportations, les investissements et la stabilité macroéconomique.

Au niveau national, les moteurs de croissance traditionnels se sont redressés plus lentement que prévu. L’investissement privé et la consommation n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie, tandis que les dépenses d’investissement public restent inégales.

Les entreprises sont toujours confrontées à des coûts logistiques élevés et à des exigences plus strictes en matière de transition écologique et de transformation numérique.

Trân Dinh Thiên, membre du Conseil consultatif du Premier ministre, a déclaré que le principal obstacle réside dans le secteur privé national.

Bien que la croissance du crédit se soit accélérée, les capitaux n’ont pas été efficacement injectés dans la production, ce qui témoigne d’une faible capacité d’absorption et d’une faible valeur ajoutée conservée au sein de l’économie.

Il a averti qu’une forte croissance sans amélioration de la productivité, des capacités internes et de la participation aux chaînes de valeur pourrait engendrer de sérieux risques à moyen et long terme.

Selon Bach Khanh Nhut, vice-président de l’Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), la filière de la noix de cajou a enregistré une croissance à deux chiffres de ses exportations pendant plusieurs années consécutives, mais reste dépendant à 90% des matières premières importées, ce qui entraîne une diminution de la valeur ajoutée.

Dans ce contexte, les experts s’accordent à dire que la priorité est non seulement de maintenir la croissance, mais aussi d’en améliorer la qualité et la résilience en renforçant les capacités internes.

L’expert Trân Du Lich a déclaré que le débat entre stabilité et croissance ne devait pas être envisagé comme un choix binaire, car le Vietnam peut poursuivre les deux objectifs si les politiques sont mises en œuvre avec souplesse, cohérence et selon des priorités claires.

Il a souligné la nécessité d’une coordination étroite entre les politiques budgétaire et monétaire afin de débloquer les flux de capitaux, de lever les obstacles et d’orienter le crédit vers les secteurs créateurs de valeur réelle.

L’économiste Cân Van Luc a ajouté que pour atteindre une croissance d’environ 10% en 2026 et au-delà, la politique budgétaire devra jouer un rôle moteur, la politique monétaire apportant un soutien.

Les principales priorités comprennent la stimulation de l’investissement et de la consommation intérieurs, le maintien des marchés d’exportation traditionnels et la promotion de nouveaux moteurs de croissance tels que l’économie numérique, verte et circulaire.

Nguyên Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’un soutien accru était nécessaire pour renforcer le rôle des entreprises nationales dans la croissance et les exportations.

Les mesures devraient viser à réduire les coûts logistiques, à accélérer le développement des infrastructures et à promouvoir des réformes institutionnelles qui renforcent l’autonomie tout en consolidant la responsabilité.

Selon les experts, seul le maintien de la stabilité macroéconomique, une allocation efficace des capitaux et le développement d’un secteur des entreprises nationales plus dynamique permettront au Vietnam de se rapprocher de son objectif de croissance forte et durable.

