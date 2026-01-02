La zone de libre-échange de Cai Mép Ha, nouveau moteur de croissance pour Hô Chi Minh-Ville

L’adoption par l’Assemblée nationale de la Résolution N°260, début décembre 2025, marque un tournant stratégique pour Hô Chi Minh-Ville. Ce nouveau cadre juridique ouvre la voie à la création de la zone de libre-échange de Cai Mép Ha, appelée à devenir un moteur de croissance majeur pour la métropole et l’ensemble du pôle économique du Sud.

Selon le plan approuvé, la zone de libre-échange de Cai Mép Ha s’étendra sur plus de 3.764 ha, situés dans le quartier de Tân Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Le projet est conçu comme un complexe portuaire et urbain multifonctionnel, combinant transport maritime, logistique, industrie de haute technologie et services. L’ensemble sera structuré en trois grandes zones fonctionnelles comprenant huit sous-zones contiguës.

La première zone, dédiée au transport, s’étend sur plus de 1.735 ha. Elle comprend des terminaux à conteneurs existants et nouveaux, un terminal fluvial, ainsi qu’une gare ferroviaire reliée à la ligne Biên Hoà - Vung Tàu. La deuxième zone, d’une superficie de plus de 1.178 ha, est consacrée aux entrepôts, à la logistique et aux activités industrielles. La troisième zone, couvrant plus de 850 ha, regroupe des activités industrielles de haute technologie, des espaces urbains et de services, ainsi qu’une zone verte destinée à la réserve écologique.

Sur le terrain, les autorités locales ont déjà lancé le recensement foncier et les études hydrauliques afin d’accélérer la mise en œuvre du projet. Les entreprises locales sont également encouragées à s’adapter pour s’intégrer à ce nouvel écosystème économique.

Le projet prévoit 36 politiques spécifiques, dont 19 nouvelles propositions, telles que l’autorisation de l’usage de l’anglais dans certaines transactions, la mise en place d’un mécanisme administratif de “guichet unique”, ainsi que des facilités en matière de crédit et de visas pour les cadres hautement qualifiés.

Selon le Département municipal de l’Industrie et du Commerce, cet ensemble de politiques, inédit dans le cadre réglementaire actuel, est indispensable pour instaurer un cadre juridique compétitif face aux zones de libre-échange de nouvelle génération dans la région et dans le monde. Élaborées de manière rigoureuse et approfondie, ces mesures visent à créer un environnement juridique le plus favorable possible afin d’attirer les principaux investisseurs internationaux.

Selon le Dr. Trân Quang Thang, directeur de l'Institut d'économie et de gestion de Hô Chi Minh-Ville, la mise en œuvre d’un mécanisme de gestion en “guichet unique” permettra aux entreprises de réduire les coûts d’accès au foncier et d’accélérer les procédures d’approbation des projets. Cette approche renforcerait également la capacité de la ville à concurrencer directement les grands centres commerciaux et financiers de la région, tels que Singapour ou Kuala Lumpur.

Malgré l’ampleur des tâches à venir et les nombreux défis, la préparation minutieuse menée du niveau municipal aux collectivités locales témoigne d’une forte détermination politique. La concrétisation rapide de la zone de libre-échange de Cai Mép Ha constituera une preuve de l’esprit d’initiative et d’audace, tout en affirmant la capacité du Vietnam à exercer une gouvernance moderne sur la scène économique mondiale.

