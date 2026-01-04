Tây Ninh valorise l’économie frontalière pour stimuler la croissance

La province de Tây Ninh (Sud) affirme progressivement son rôle stratégique sur le corridor économique frontalier du Sud en valorisant efficacement ses atouts spécifiques liés à sa position géographique, à son réseau de postes-frontières, à la logistique et aux industries connexes.

>> Tây Ninh doit exploiter ses atouts pour réaliser une percée de développement

>> Tây Ninh aborde 2026 avec l’ambition d’une croissance rapide et durable

Photo : VNA/CVN

La modernisation synchronisée des infrastructures frontalières, l’élargissement de l’espace de coopération et la promotion des échanges transfrontaliers constituent non seulement de nouveaux moteurs de croissance pour la localité, mais contribuent également à approfondir la coopération économique entre le Vietnam et le Cambodge dans un contexte d’intégration régionale de plus en plus poussée.

Avec près de 369 km de frontière commune avec le Cambodge, Tây Ninh dispose actuellement de quatre postes-frontières internationaux, quatre postes-frontières principaux, treize postes-frontières secondaires ainsi que de trois zones économiques frontalières. Ces dernières années, l’économie frontalière de la province a enregistré des évolutions positives. Selon le Service provincial de l’Industrie et du Commerce, le chiffre d’affaires des importations et exportations au cours des dix premiers mois de 2025 a atteint 2,6 milliards de dollars, tandis que la valeur des échanges des habitants frontaliers a dépassé 1.700 milliards de dôngs, témoignant du dynamisme du commerce frontalier et d’un potentiel de développement encore important.

Selon le président du Comité populaire provincial, Lê Van Han, combiné au réseau de zones et de clusters industriels de grande envergure ainsi qu’à l’avantage de connexion avec le port international de Long An, le système de postes-frontières constitue un moteur clé permettant à Tây Ninh de figurer parmi les provinces affichant les taux de croissance les plus élevés du pays. En 2025, le GRDP provincial a progressé de 9,52%, se classant en tête de la région du Sud-Est, tandis que les recettes budgétaires ont dépassé de 28% les prévisions, illustrant la solidité croissante de l’économie locale.

Au-delà de son attractivité pour l’investissement, Tây Ninh joue également le rôle de passerelle d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge. La mise en place d’un modèle d’économie frontalière à pôles multiples, avec le "quadrilatère des postes-frontières" Môc Bài - Xa Mát - Binh Hiệp - Tân Nam, permet à la province de mieux répartir les flux de marchandises, d’exploiter pleinement le potentiel de chaque zone et de réduire la dépendance à un seul point de passage. Cette approche favorise un développement plus équilibré des secteurs du commerce, de l’investissement, de la logistique, du tourisme et des échanges culturels.

La modernisation du poste-frontière secondaire de Tân Nam en poste-frontière international constitue un tournant majeur pour l’espace de développement frontalier de la province. Fonctionnant de manière coordonnée avec le poste-frontière international de Meun Chey, dans la province cambodgienne de Prey Veng, ce nouvel axe commercial contribuera à raccourcir l’itinéraire reliant Hô Chi Minh-Ville à Phnom Penh, facilitant ainsi la circulation des marchandises, des services et des personnes, tout en créant de nouvelles impulsions de développement pour les deux localités frontalières.

Du côté cambodgien, les infrastructures du poste-frontière international de Meun Chey ont été modernisées de manière synchronisée, avec la construction de zones fonctionnelles, de systèmes de contrôle des entrées et sorties, de bâtiments administratifs ainsi que de routes reliant la zone frontalière à la Route nationale 8. Selon les autorités de la province de Prey Veng, ces investissements ont renforcé la capacité d’accueil, de gestion et de service des activités commerciales. À la fin novembre 2025, le chiffre d’affaires commercial via Meun Chey a atteint plus de 1.384 milliards de riels, avec des recettes douanières dépassant 19 milliards de riels, confirmant le fort potentiel de cet axe de circulation.

Du point de vue des entreprises, le dense réseau de postes-frontières de Tây Ninh constitue un avantage déterminant pour la restructuration des chaînes d’approvisionnement. Les entreprises peuvent répartir de manière flexible les flux de marchandises selon leur nature, réduire les coûts logistiques et assurer une circulation stable des transports. Associée aux efforts de réforme administrative et à l’amélioration continue de l’environnement des affaires, la province répond de plus en plus efficacement aux exigences de connectivité, de flexibilité et de stabilité, des facteurs essentiels pour renforcer la compétitivité du secteur logistique.

Selon la communauté des entreprises, Tây Ninh se trouve à un moment charnière pour devenir un centre logistique frontalier majeur de la région du Sud-Est. De là, les flux de marchandises peuvent être acheminés vers le Cambodge et les pays de l’ASEAN, vers Hô Chi Minh-Ville et les ports maritimes internationaux, ou encore vers le delta du Mékong et les Hauts Plateaux du Centre. En poursuivant les investissements dans les entrepôts, la logistique du froid, les entrepôts sous douane et les services à forte valeur ajoutée, la province pourra bâtir un écosystème logistique complet, contribuant à réduire les coûts sur l’ensemble de la chaîne et à accroître la valeur des exportations.

L’élargissement de l’espace de coopération frontalière s’appuie sur des relations Vietnam - Cambodge de plus en plus substantielles. Lors de la cérémonie d’inauguration du couple de postes-frontières internationaux Tân Nam - Meun Chey, les dirigeants des deux pays ont souligné la portée stratégique de cette connexion d’infrastructures dans la promotion du commerce, de l’investissement, du tourisme et de l’amélioration du niveau de vie des populations frontalières. Ces dernières années, le commerce bilatéral Vietnam - Cambodge s’est maintenu à un niveau moyen d’environ 10 milliards de dollars par an ; sur les onze premiers mois de 2025, il a atteint 10,4 milliards de dollars, et devrait avoisiner 12 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année.

Dans la période à venir, le renforcement de la connectivité des infrastructures de transport, numériques et énergétiques, la promotion de la coopération interrégionale et entre les collectivités locales frontalières, ainsi que la finalisation du cadre juridique pour le transit et le transport transfrontalier sont considérés comme des solutions clés. L’exploitation efficace des atouts de l’économie frontalière permettra non seulement à Tây Ninh de créer un nouvel élan de croissance, mais contribuera également à bâtir une frontière de paix, de stabilité et de prospérité partagée entre le Vietnam et le Cambodge.

VNA/CVN