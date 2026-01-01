Le marché automobile entre dans un nouveau cycle de concurrence

L’année 2025 marque un tournant décisif pour le marché automobile vietnamien, porté par une reprise progressive de la demande, l’essor des véhicules électriques et une concurrence accrue liée à l’afflux de voitures importées, notamment chinoises. À l’approche de 2026, cette recomposition du marché ouvre de nouvelles opportunités tout en imposant aux entreprises des défis majeurs.

L’offre devient plus diversifiée, la concurrence sur les prix et les technologies s’intensifie, offrant davantage de choix aux consommateurs tout en posant de nouveaux défis aux entreprises à l’horizon 2026.

Après une période de ralentissement, le marché enregistre des signes de reprise encourageants. Sur les onze premiers mois de 2025, les ventes totales ont atteint plus de 522.600 véhicules, et pourraient s’établir entre 580.000 et 600.000 unités sur l’ensemble de l’année. La structure du marché a évolué vers une hausse marquée des véhicules importés, tandis que les ventes de véhicules assemblés localement ont légèrement reculé. Les segments SUV, crossover et MPV sont demeurés dominants.

L’un des faits marquants de 2025 réside dans la présence accrue des constructeurs automobiles chinois au Vietnam. Plusieurs marques ont annoncé des stratégies d’investissement à long terme, comprenant la construction d’usines, l’élargissement des réseaux de distribution et la mise en place de politiques après-vente attractives.

Toutefois, malgré une offre abondante, le pouvoir d’achat reste contraint par le niveau élevé des prix, les coûts annexes et les taux d’intérêt. Pour les véhicules électriques, le développement des infrastructures de recharge ainsi que les préoccupations liées à la durée de vie et au recyclage des batteries demeurent des freins importants.

À l’horizon 2026, le marché automobile vietnamien devrait poursuivre sa croissance de manière plus sélective. Les véhicules hybrides et électriques sont appelés à jouer un rôle moteur. Cette nouvelle phase de sélection favorisera les marques disposant d’une stratégie durable et d’un engagement à long terme sur le marché vietnamien, au bénéfice final des consommateurs.

