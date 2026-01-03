Hô Chi Minh-Ville en tête des recettes budgétaires nationales

En 2025, Hô Chi Minh-Ville a enregistré des recettes budgétaires record de plus de 800.000 milliards de dôngs, dépassant largement les objectifs fixés et confirmant son statut de première localité du pays en matière de recettes budgétaires.

Selon les données du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, les recettes budgétaires de la ville ont atteint, au 31 décembre 2025, un total cumulé de 800.043 milliards de dôngs (environ 30,42 milliards de dollars).

Ce résultat dépasse largement les objectifs fixés, enregistrant une hausse de 19,1% par rapport aux prévisions de l’autorité centrale et de 14,7% par rapport à celles approuvées par le Conseil populaire municipal.

Avec ce niveau de recettes record, Hô Chi Minh-Ville conserve sa première place au niveau national en matière de collecte budgétaire en 2025. Hanoï arrive en deuxième position, avec 704.579 milliards de dôngs de recettes, selon les données arrêtées à la même date.

Les recettes issues du pétrole brut se sont élevées à 45.257 milliards de dôngs en 2025, soit 92,4% des objectifs fixés par les autorités centrales et locales. Les recettes provenant des activités d’import-export ont atteint 179.740 milliards de dôngs, dépassant les prévisions tant centrales (105,9%) que municipales (104,6%).

Par ailleurs, la ville a également enregistré, en 2025, des recettes issues de l’aide et des contributions mobilisées localement, pour un montant de 806 milliards de dôngs.

