Le PM exige des efforts pour achever 3.000 km d’autoroutes d’ici 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé jeudi 8 août aux ministères, secteurs et localités d’élaborer et de publier leurs propres plans pour finaliser les grands projets d’infrastructures de transport en 2025. Il a clarifié la responsabilité des différentes parties et le calendrier des projets particuliers et demandé l’achèvement de la construction de 3.000 km d’autoroutes d’ici 2025.

>> Le Vietnam vise une couverture complète du haut débit mobile sur les autoroutes et les zones industrielles d'ici 2025

>> Former une ceinture de liens économiques dans le Sud

Présidant la 13e réunion du Comité de pilotage de l’État pour les principaux projets nationaux de transport, le chef du gouvernement a noté qu’actuellement, le pays compte 40 projets de transport à grande échelle et 92 projets composants traversant 48 villes et provinces gérées par le centre.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion précédente du comité, il a assigné 57 tâches aux ministères, agences et localités, en se concentrant sur l’élimination des difficultés et des obstacles auxquels sont confrontés les projets de transport, l’accélération du déblaiement des sols et l’assurance de l’approvisionnement en matériaux de construction pour les projets, en particulier ceux du sud. À ce jour, 20 tâches ont été achevées dans les délais, tandis que les autres sont en cours de réalisation.

Plus précisément, l’aile Est de l’autoroute Nord-Sud pour la période 2021-2025 progresse bien, tandis que les projets constitutifs du projet d’aéroport international de Long Thanh sont essentiellement mis en œuvre comme prévu. Le projet du terminal T3 de l’aéroport de Tân Son Nhât est sur la bonne voie, et le projet de chemin de fer urbain Nhôn - Hanoï est sur le point de commencer son exploitation commerciale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts des ministères, des secteurs, des localités, des entreprises, des comités de gestion de projets, des constructeurs, des ingénieurs et des ouvriers dans la mise en œuvre des projets, notant qu’actuellement, environ 1.700 km d’autoroutes sont en construction, dont environ 1.200 km devraient être achevés en 2025.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de répondre activement au mouvement de "500 jours et nuits de pointe pour terminer avec succès les projets d’autoroutes" pour célébrer le XIVe Congrès national du Parti, la 80e Fête nationale et le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Soulignant qu’investir dans le développement des infrastructures permet d’élargir de nouveaux espaces de développement, de nouvelles zones urbaines et de nouveaux services, d’augmenter la valeur foncière, de réduire les coûts logistiques, de faciliter les déplacements, de créer des emplois et des moyens de subsistance pour la population, de développer les activités commerciales et de promouvoir la croissance et le développement socio-économique, il a demandé aux parties concernées de se concentrer sur la résolution des problèmes liés aux procédures d’investissement.

Le chef du gouvernement a demandé aux parties impliquées dans l’appel d’offres et la sélection des entrepreneurs d’assurer la transparence du processus, tout en résolvant tous les problèmes liés aux matériaux de construction, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant en matériaux pour les projets. Soulignant les problèmes de dégagement du terrain, il a ordonné aux localités de mobiliser l’engagement de l’ensemble du système politique dans les travaux.

Lors de la réunion, le Premier ministre a assigné des tâches spécifiques à des ministères, secteurs et localités. Pour les 436 km de 14 projets stagnants, il a demandé aux parties concernées de demander aux investisseurs et aux entrepreneurs de se coordonner avec les localités pour faire face aux difficultés de déblaiement du terrain et assurer l’approvisionnement en matériaux de construction.

D’ici le mois d’août, les localités doivent achever le déblaiement du terrain et le déplacement des infrastructures techniques pour les projets dont l’achèvement est prévu en 2025, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a demandé aux localités agissant en tant qu’agences de gestion de projets de rechercher de manière proactive des approvisionnements en matériaux, tout en coordonnant étroitement avec les localités possédant des mines de matériaux pour achever les procédures d’exploitation afin d’assurer l’approvisionnement en matériaux de remplissage pour les projets.

VNA/CVN