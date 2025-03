Le PM appelle à une coordination renforcée pour accélérer les projets nationaux clés

Présidant la 16e session du comité de pilotage de l’État pour les projets nationaux de transport clés dimanche 9 mars, il a pris note des commentaires francs et objectifs identifiant les obstacles du projet, leurs causes et les solutions proposées. Il a demandé au Bureau du gouvernement de travailler avec le ministère de la Construction pour compiler ces informations, ainsi que les orientations des vice-Premiers ministres et du Premier ministre, afin d’accélérer l’avancement du projet.

Ayant salué les efforts des ministères, des secteurs, des localités, des ingénieurs, des travailleurs et des résidents impliqués dans les projets, il a souligné que 2025 était une année charnière, avec des objectifs clés tels que l’achèvement de 3.000 km d’autoroutes, l’aéroport international de Long Thành et le lancement d’initiatives majeures comme le chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et les autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong - My Thuân et Hô Chi Minh-Ville - Long Thành.

Pour atteindre ces objectifs, il a exhorté les autorités à surmonter les obstacles, à respecter les délais des projets et à mettre rapidement en service les projets achevés afin d’améliorer l’efficacité des investissements et d’éviter le gaspillage des dépenses publiques.

Après avoir identifié les goulots d’étranglement dans les procédures d’investissement, le défrichement des terres et l’allocation des capitaux, le leader a demandé aux ministères concernés de restructurer le Comité de pilotage et le Conseil d’évaluation, tout en proposant des amendements aux lois sur les partenariats public-privé, l’investissement et les appels d’offres lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux localités concernés d’accélérer les procédures de préparation des investissements, les évaluations des études de faisabilité et les ajustements d’investissement pour les projets d’autoroutes, notamment Tân Phu - Bao Lôc, Bao Lôc - Liên Khuong, Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài, Gia Nghia - Chon Thành, la rocade 4 de Hô Chi Minh-Ville et Biên Hoà - Vung Tàu, tous prévus pour être achevés au cours de ce mois.

Il a également appelé à l’approbation rapide des décisions d’investissement pour le projet Hoà Lac - Hoà Binh et à l’accélération de la sélection des investisseurs pour lancer le tronçon d’autoroute Ninh Binh - Hai Phong traversant les provinces de Nam Dinh et Thai Binh, ainsi que le projet de composante 3 de la rocade de Hanoï 4.

En ce qui concerne le défrichement des terres, il a souligné que les localités doivent prendre leurs responsabilités et engager leurs systèmes politiques pour respecter leurs engagements. Il a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de guider les localités dans la mise en œuvre de l’article 103 de la loi foncière de 2024 concernant l’indemnisation des cultures et du bétail, qui doit être achevé ce mois-ci. Les problèmes non résolus au-delà des autorités locales doivent être signalés pour examen à un niveau supérieur.

En ce qui concerne le financement des projets, le Premier ministre a demandé aux localités d’examiner et de proposer des ajustements de capital pour assurer le financement complet des objectifs d’achèvement de 2025. Le ministère des Finances a été exhorté à allouer rapidement les excédents de recettes et les économies de 2023 et à rendre compte de la répartition des économies de 2024. Pour les projets de partenariat public-privé (PPP), il a appelé à des méthodes de mise en œuvre optimales, le gouvernement contribuant au moins à 50% du financement.

Pour garantir une quantité suffisante de matériaux de construction, en particulier pour les projets du delta du Mékong, il a demandé aux provinces telles que Tiên Giang, Bên Tre, An Giang, Kiên Giang et Dông Nai de suivre des directives strictes pour l’exploitation des matériaux, en donnant la priorité aux projets dont l’achèvement est prévu en 2025. Il a averti les localités disposant de mines de matériaux de respecter leurs engagements et de garantir la transparence, en prévenant la corruption dans l’octroi de licences.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a également été chargé de revoir les réglementations juridiques et de proposer des amendements pour éliminer les obstacles, tout en guidant les localités sur la conformité. Soulignant que les ressources minérales et les mines de matériaux sont des actifs de l’État, Chinh a souligné la nécessité d’allouer ces ressources directement aux projets nationaux, en veillant à ce que les bénéfices soient partagés entre l’État, les citoyens et les entreprises.

Il a noté la création de sept équipes d’inspection pour examiner et éliminer les obstacles dans les projets de transport dont l’achèvement est prévu d’ici 2025, exhortant les autorités compétentes à coopérer de manière proactive lors de ces inspections.

En ce qui concerne le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, il a demandé au ministère de la Construction et aux localités concernées d’accélérer le déblaiement des terrains, la détermination du tracé et les processus connexes tels que le financement, la sélection des entrepreneurs, l’approvisionnement en matériaux, l’achat d’équipements, la formation de la main-d’œuvre et le transfert de technologie.

En ce qui concerne l’aéroport international de Long Thành et ses connexions d’infrastructures, il a demandé aux ministères et aux localités de mettre en œuvre d’urgence les tâches assignées. Il a approuvé l’autorisation d’autoriser les entreprises à étudier une ligne de métro reliant Hô Chi Minh-Ville à l’aéroport, garantissant les principes de "bénéfices harmonisés et de risques partagés", tout en prévenant la corruption.

Actuellement, 28 projets d’autoroutes couvrant environ 1.188 km sont en construction dans tout le pays, l’objectif de 3.000 km devant être atteint d’ici 2025. En outre, de nombreux projets routiers sont en phase d’étude de faisabilité, de conception ou de construction. Des projets clés tels que l’aéroport international de Long Thành, le terminal T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât et le chemin de fer urbain de la gare de Nhôn - Hanoi avancent comme prévu.

