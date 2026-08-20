Industries culturelles : vers une nouvelle stratégie de création de valeur

L’élaboration de la Loi sur le développement des industries culturelles devrait constituer un levier institutionnel, en connectant la culture à la créativité, aux droits de propriété intellectuelle, au capital, à la production et aux marchés.

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Photo : VNA/CVN

Les industries culturelles du Vietnam se trouvent à un tournant décisif, passant de l’exploitation des valeurs existantes à la création de chaînes de valeur capables de générer des revenus, des emplois, de la propriété intellectuelle et de renforcer la compétitivité internationale. L’élaboration de la Loi sur le développement des industries culturelles devrait constituer un levier institutionnel, en connectant la culture à la créativité, aux droits de propriété intellectuelle, au capital, à la production et aux marchés.

Cette démarche vise à façonner progressivement une marque nationale des industries culturelles, en transformant l’identité vietnamienne en une ressource de développement tout en renforçant le "soft power" du pays.

Créer un cadre juridique pour un secteur économique stratégique

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Huy Dung, a indiqué que son ministère a été chargé d'élaborer ce projet de loi selon une procédure simplifiée, pour une présentation prévue à l’Assemblée nationale en octobre 2026. Hô Chi Minh-Ville a été choisie comme première étape d’une série de consultations politiques avant de recueillir les avis dans les régions du Nord et du Centre, ainsi qu'auprès d’experts indépendants et de partenaires internationaux.

Soulignant que les industries culturelles constituent désormais un secteur de pointe, le vice-ministre a précisé que les attentes des dirigeants de l’État répondaient à l’exigence d’un développement rapide et durable. Le projet de loi doit ainsi intégrer des propositions à la fois ambitieuses et réalisables émanant des acteurs directement impliqués dans la création et le marché.

Photo : VNA/CVN

Bien que les industries culturelles figurent parmi les grandes orientations du Parti et du gouvernement, leur contribution au PIB entre 2018 et 2025 n’est estimée qu’à 4-5%, loin de l’objectif de 7% fixé pour 2030.

Si les lois actuelles encadrent la gestion étatique du cinéma, des arts de la scène ou du tourisme, le système juridique manque encore de politiques constructives pour promouvoir la culture en tant que secteur économique à part entière. Les ruptures persistent dans la chaîne de valeur, notamment entre la création et la propriété intellectuelle, ou entre la production et l'exportation. Dès lors, le projet de loi vise à établir un statut juridique formel pour ce secteur, à connecter les maillons de la chaîne pour attirer des investissements stratégiques et à faire rayonner l'identité vietnamienne à l'échelle mondiale.

Une innovation majeure du projet réside dans l’approche de l’écosystème des industries culturelles comme un ensemble cohérent, centré sur l’humain, les créateurs, les entreprises et les actifs intellectuels.

En matière de capital humain, le texte ouvre la voie aux artistes et artisans expérimentés pour enseigner et transmettre leur savoir-faire, tout en rapprochant la formation des besoins réels du marché. Parallèlement, les infrastructures culturelles, des complexes créatifs aux plateformes numériques, bénéficieraient d’incitations accrues à l’investissement.

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, estime que cette loi est une opportunité de transformer les réalités du terrain en mécanismes concrets, faisant de la culture un pôle de croissance majeur pour la ville.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue entrepreneurial, Bùi Viêt Hà, représentante du groupe Yeah1, souligne l’importance des mécanismes de coopération entre les établissements de formation et les entreprises. Elle suggère que l’implication des entreprises dans la formation soit officiellement reconnue afin de favoriser l’émergence d’une main-d’œuvre de haute qualité. Elle salue également l’idée d’une "Carte culturelle nationale" numérique qui, au-delà d’un outil de paiement, pourrait devenir un système de points récompensant la promotion des produits et sites vietnamiens par les citoyens et les touristes.

Concernant le co-investissement public-privé, elle préconise une clarification des règles de partage des risques et des bénéfices afin de garantir une utilisation transparente des ressources publiques.

La culture, un nouveau moteur de croissance

S'exprimant sur le tourisme culturel, Vo Anh Tài, directeur général adjoint de Saigontourist, soutient que ce secteur doit être perçu comme un domaine intégré offrant des débouchés au patrimoine, à la gastronomie et aux arts. La loi devrait favoriser une chaîne de valeur intersectorielle, transformant les ressources culturelles en produits à haute valeur ajoutée sans pour autant les commercialiser de manière brute.

Saigontourist propose d'ailleurs un mécanisme de commande d'État permettant aux entreprises leaders de développer des produits touristiques de marque nationale.

En complément, Huynh Phan Hoàng Phuong, directrice générale adjointe de la compagnie par actions du tourisme Vietravel, estime que cette loi marque le passage d'une logique de simple conservation à une création de valeur économique durable, où les ressources générées servent à protéger et régénérer le patrimoine.

Enfin, Huynh Ngoc Vân, directrice du Musée de l’áo dài, rappelle le principe fondamental : "la culture d’abord, l’économie ensuite". Les activités économiques doivent reposer sur la préservation des valeurs originelles et de l’héritage culturel. Une législation constructive, capable de lever les goulots d’étranglement sans multiplier les procédures, permettra aux récits et à la créativité des Vietnamiens de devenir des produits compétitifs.

À terme, la marque nationale des industries culturelles se mesurera non seulement à sa contribution au PIB, mais aussi à sa capacité à faire comprendre et apprécier les valeurs du Vietnam dans le monde entier.

VNA/CVN