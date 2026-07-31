L'IA ouvre de nouvelles perspectives au développement des industries culturelles

L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives au développement des industries culturelles en stimulant la création et la compétitivité. Pour en exploiter pleinement le potentiel, le Vietnam doit toutefois relever les défis liés au droit d'auteur, aux données, aux ressources humaines et à la préservation de son identité culturelle.

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Photo : VNA/CVN

L'intelligence artificielle (IA) s'impose aujourd'hui comme un moteur essentiel du développement des industries culturelles, transformant profondément les modes de création, de production et de diffusion des œuvres. Si elle offre de nouvelles opportunités pour renforcer la compétitivité et promouvoir la culture vietnamienne à l'échelle internationale, son déploiement soulève également des défis liés au droit d'auteur, aux données, aux ressources humaines et à la gouvernance technologique.

Un levier pour stimuler la créativité

L'essor de l'IA ouvre de vastes perspectives aux industries culturelles. Cette technologie permet d'optimiser les processus de production, de réduire les coûts, de personnaliser l'expérience du public et de créer des produits culturels à plus forte valeur ajoutée.

Dans le secteur du cinéma, l'IA est utilisée pour restaurer des images, générer automatiquement des sous-titres, réaliser le doublage, analyser les données des spectateurs et accompagner la diffusion des contenus. Dans la musique, elle contribue à la composition de mélodies, aux arrangements, au traitement sonore et à la réalisation rapide de maquettes. Dans l'édition, les médias et la presse, elle facilite la révision des textes, la traduction, le résumé automatique, la conversion d'ouvrages imprimés en livres audio ainsi que l'analyse de données, réduisant considérablement le temps de traitement de l'information. L'IA trouve également des applications dans les arts du spectacle, la publicité, le tourisme culturel, le design, l'artisanat et le développement des jeux vidéo.

Photo : VNA/CVN

Cependant, cette technologie soulève aussi plusieurs défis. Selon le Docteur Trần Kim Bá, de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, la question du droit d'auteur constitue l'une des principales préoccupations. Les modèles d'IA étant entraînés à partir d'immenses volumes de données – images, œuvres musicales, livres ou films –, le risque d'utilisation non autorisée d'œuvres protégées s'en trouve accru. Il souligne également que de nombreux patrimoines culturels et documents historiques du Vietnam n'ont pas encore été numérisés, limitant ainsi la capacité de l'IA à produire des contenus reflétant fidèlement l'identité culturelle vietnamienne.

Un autre défi majeur concerne les ressources humaines. Les industries culturelles ont besoin de professionnels maîtrisant à la fois les disciplines artistiques et les technologies numériques, notamment l'IA, mais ces profils restent encore peu nombreux. Par ailleurs, le coût élevé des infrastructures de données et des licences logicielles freine l'adoption de ces technologies par les petites et moyennes entreprises ainsi que par les créateurs indépendants.

L'humain doit rester au cœur de la création

Plusieurs pays ont déjà su exploiter efficacement l'IA pour développer leurs industries culturelles. La République de Corée l'utilise pour analyser les préférences du public, produire et promouvoir ses contenus, contribuant ainsi au rayonnement mondial de la vague Hallyu. La Chine mise sur l'IA dans le cinéma et les jeux vidéo ; Singapour développe des musées et des bibliothèques numériques ; tandis que le Japon renforce son industrie de l'animation grâce à cette technologie. Ces expériences constituent des références utiles pour le Vietnam, notamment dans les domaines des jeux vidéo, des films d'animation inspirés du folklore, de la musique et du cinéma.

Selon Hoàng Văn Tam, fondateur et directeur général de DigiTech Solutions, spécialiste de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, l'IA devrait être utilisée comme un outil d'appui pour le traitement des données, la recherche, la génération d'idées, l'optimisation des processus et l'élargissement de l'accès du public aux produits culturels. L'être humain doit toutefois conserver le rôle de garant des valeurs, de vérificateur des contenus et de décideur final.

Afin que l'IA contribue au développement culturel sans altérer l'identité nationale, les experts recommandent d'intégrer la langue vietnamienne, l'histoire, les traditions, les savoirs locaux et les valeurs culturelles dans les bases de données et les processus d'entraînement des systèmes d'IA. Les productions réalisées avec le concours de cette technologie devraient également être évaluées par des spécialistes de la culture et par leurs créateurs afin d'éviter les contenus erronés ou stéréotypés. Ils préconisent en outre de renforcer la formation interdisciplinaire, en développant les liens entre les établissements d'enseignement artistique et technologique afin de former des professionnels capables de maîtriser les outils d'IA.

Photo : VNA/CVN

L'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, soutenue par un cadre juridique approprié, est aujourd'hui considérée comme une condition essentielle au développement durable des industries culturelles. En l'absence de règles de gouvernance adaptées, l'IA pourrait porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, à l'identité culturelle nationale et aux moyens de subsistance de nombreux travailleurs du secteur.

Selon Dang Trân Cuong, directeur général du Département du cinéma, la loi doit à la fois protéger les droits des créateurs et préserver un espace favorable à l'innovation. Dans le domaine du cinéma en particulier, une coopération étroite entre les réalisateurs, les experts en technologies et les autorités publiques est indispensable pour bâtir une industrie cinématographique moderne et créative, respectueuse de la législation, des droits individuels et des valeurs culturelles vietnamiennes.

Le Docteur Trân Kim Ba souligne enfin que l'IA peut élargir les possibilités de création, mais qu'elle ne saurait remplacer la créativité humaine. Dans les domaines de la culture et des arts, la véritable valeur d'une œuvre demeure indissociable des émotions, de la réflexion, de l'expérience vécue par son auteur ainsi que de l'identité culturelle de la communauté et de la nation.

Vu Quynh - Xuân Lôc/CVN