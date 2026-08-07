Diplomatie culturelle : un levier stratégique pour dynamiser durablement les territoires

Au Vietnam, la diplomatie culturelle s’impose comme un puissant levier de développement local. En mobilisant patrimoine, innovation, coopération internationale et transformation numérique, les collectivités entendent renforcer leur attractivité, stimuler les industries culturelles et transformer la puissance douce en véritable moteur de croissance durable.

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Photos : VNA/CVN

La plus grande valeur apportée par la diplomatie culturelle ne réside pas seulement dans les ressources matérielles, mais aussi dans la mise en relation des savoirs, de la confiance et de relations de coopération durables avec la communauté internationale. Aux côtés de la diplomatie économique et de la diplomatie technologique, qui jouent un rôle de leviers décisifs pour atteindre les objectifs de croissance, la diplomatie culturelle déploie aujourd’hui sa puissance douce, faisant de la culture une ressource endogène des localités et du pays dans le processus d’intégration.

Tel est le point de vue partagé par de nombreux délégués lors de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères, placée sous le thème "Élever la diplomatie locale, mobiliser efficacement les ressources internationales au service du développement", tenue le 2 août à Hanoï.

Valoriser la force de la diplomatie culturelle

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Évaluant le contexte général de la diplomatie locale, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a indiqué que le Vietnam occupait une place de plus en plus élevée sur la scène internationale, de nombreux pays accordant de l’importance à leurs relations avec le Vietnam et étant prêts à élargir leur coopération. La diplomatie locale a donc pour mission de transformer ces opportunités en résultats concrets de développement.

Selon le ministre, si les localités ne parviennent pas à exploiter les conditions internationales favorables, elles manqueront des opportunités de développement très importantes. La diplomatie locale doit donc être organisée de manière plus proactive, plus professionnelle et étroitement liée aux objectifs de développement socio-économique.

Le ministre Lê Hoài Trung a demandé aux localités de continuer à perfectionner les mécanismes de coordination avec le ministère des Affaires étrangères et les représentations du Vietnam à l’étranger, dans un esprit de pragmatisme et d’efficacité. Le ministère des Affaires étrangères poursuivra également ses travaux de recherche, de mise en œuvre et de concrétisation des grandes orientations contenues dans les discours et directives du secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, en programmes d’action, documents d’orientation et solutions concrètes.

L’objectif est de faire de la diplomatie et de l’intégration internationale une ressource importante au service du développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère du développement.

Évoquant le rôle de la diplomatie locale, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Dô Anh Tuân, a affirmé que l’exploitation efficace des événements diplomatiques de haut niveau constituait un facteur important permettant à Hanoï de mobiliser des ressources internationales pour un développement global et accéléré. À travers les forums diplomatiques, les sommets et les rencontres de haut niveau, Hanoï ne se contente pas de promouvoir l’image d’une "Ville pour la paix" et d’une "Ville créative" ; elle s’emploie aussi à attirer des investissements de haute qualité, à accéder à des technologies avancées et à capter les savoirs des pays développés.

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La capitale définit toujours sa diplomatie locale dans un lien complet et étroit avec la diplomatie nationale, en mettant l’accent sur le domaine culturel. Selon Dô Anh Tuân, la résolution du XVIIIe Congrès du Parti de la ville a identifié la culture comme l’un des piliers du développement durable de la capitale. La diplomatie locale devra donc promouvoir l’application des technologies numériques pour renouveler la communication extérieure, positionner la marque Hanoï non seulement comme "Ville pour la paix" et "Ville créative", mais aussi comme un centre de convergence des élites culturelles internationales.

La diplomatie doit créer les bases, l’élan et les connexions nécessaires au développement vigoureux des technologies et des industries culturelles, avec l’objectif d’atteindre 9% de contribution au produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville d’ici 2030.

S’exprimant sur la force de la diplomatie culturelle, le vice-président du Comité populaire de Huê, Trân Huu Thùy Giang, a affirmé que, pour Huê, la diplomatie culturelle n’est pas seulement une activité de promotion de l’image locale, mais est devenue un moyen essentiel de mobiliser les ressources internationales au service de la préservation et de la valorisation du patrimoine, tout en favorisant le développement de l’économie patrimoniale, des industries culturelles et du tourisme durable.

Selon Trân Huu Thùy Giang, c’est aussi la manière pour Huê de concrétiser les grandes orientations et résolutions du niveau central sur le développement culturel, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale. À partir de cette réalité, Huê considère que "le patrimoine est un avantage concurrentiel distinctif, la culture une puissance douce, l’intégration internationale un moteur, et la diplomatie culturelle un pont permettant de transformer cette puissance douce en ressource de développement".

Transformer la culture en valeur économique

À partir de ces constats, les délégués ont débattu du perfectionnement de l’organisation institutionnelle et du renforcement des capacités des acteurs de la diplomatie locale dans le domaine culturel.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Dô Anh Tuân, a indiqué que Hanoï poursuivra sans relâche le renouvellement institutionnel, l’optimisation du climat d’investissement et l’amélioration coordonnée des infrastructures afin de rester la destination la plus fiable, la plus sûre et la plus attractive pour les flux mondiaux d’investissements liés à la technologie et à l’innovation. Associées aux industries culturelles, ces dynamiques formeront un double moteur ouvrant un nouveau chapitre de développement pour la capitale à l’ère nouvelle.

Dans ce contexte, Dô Anh Tuân a proposé que le ministère des Affaires étrangères et les représentations vietnamiennes à l’étranger continuent d’accompagner Hanoï dans l’élaboration et l’intégration de contenus et programmes de coopération portant sur le transfert de technologies, l’innovation et l’attraction des savoirs dans les activités diplomatiques de haut niveau, en particulier en aidant à présenter et à mettre en relation les principaux partenaires mondiaux de l’innovation et des industries culturelles, en cohérence avec l’orientation de développement de Hanoï.

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Partageant l’expérience de Huê, Trân Huu Thùy Giang a expliqué que la solution centrale consiste à promouvoir le rôle de la diplomatie culturelle dans la mobilisation des ressources internationales au service de la préservation et de la valorisation du patrimoine.

Grâce à des programmes de coopération internationale, Huê a pu non seulement mobiliser des ressources financières, mais aussi recevoir des connaissances, des technologies, une expérience de gouvernance, des modèles de développement touristique durable, des pratiques de transition verte et un renforcement de la qualité des ressources humaines.

Une fois le patrimoine préservé, Huê transforme progressivement les valeurs culturelles en ressources économiques à travers le développement du tourisme patrimonial, des industries culturelles, de l’économie nocturne et de produits culturels emblématiques, dont le Festival de Huê constitue l’exemple le plus représentatif.

Un troisième groupe de solutions défini par Huê consiste à promouvoir l’innovation et la transformation numérique afin d’élargir l’espace de développement de la diplomatie culturelle. La ville accélère ainsi la numérisation du patrimoine, la construction de bases de données numériques, l’application des technologies 3D, de la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR), des systèmes de médiation multilingues, de la plateforme Huê-S et de solutions de tourisme intelligent afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, de la conservation et de la promotion du patrimoine.

Les représentants de la ville estiment que la transformation numérique ne permet pas seulement de rapprocher le patrimoine des habitants et des visiteurs, mais crée aussi un nouvel espace de connexion entre Huê et la communauté internationale, contribuant à renforcer l’efficacité de la diplomatie culturelle à l’ère numérique.

Dans le même esprit, Dang Thanh Son, vice-président du Comité populaire de la province de Ninh Binh, a souligné le rôle de la transformation numérique. En particulier, Ninh Binh a appliqué les technologies et renforcé la coordination afin de former une chaîne de promotion des produits culturels, touristiques et de l’économie patrimoniale à forte valeur ajoutée, rendant ainsi la diplomatie locale plus efficace.

Dang Thanh Son a proposé que le ministère des Affaires étrangères continue de jouer son rôle de pilotage, d’orientation et de soutien aux localités dans la mise en œuvre de la politique extérieure, en favorisant la coopération internationale dans la préservation du patrimoine et le développement des industries culturelles vietnamiennes.

Thuy Hà/CVN