Indonésie : un séisme de magnitude de 6,0 frappe la péninsule de Minahasa

Un séisme d'une magnitude de 6,0 a secoué mardi 4 novembre à 23h32 GMT la péninsule de Minahasa, dans le nord de l'île indonésienne de Sulawesi, a annoncé le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ). L'épicentre du séisme, survenu à une profondeur de 113,3km, a initialement été localisé à 0,11 degré de latitude sud et 123,15 degrés de longitude est. Fin