Inde : le Vietnam, pays partenaire du Salon du commerce de l'Uttar Pradesh 2026

Le Vietnam a de nouveau été choisi comme "pays partenaire" du Salon international du commerce de l'Uttar Pradesh (UPITS) 2026, prévu du 25 au 29 septembre, confirmant son rôle croissant dans la coopération économique et commerciale avec l'Inde.

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Dans la continuité de sa participation remarquée à l’édition 2024 du Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh (UPITS), le Vietnam a de nouveau été désigné par la partie indienne comme "pays partenaire" de l’édition 2026, qui se déroulera du 25 au 29 septembre.

Photo : VNA/CVN

Afin de fournir des informations et de favoriser la mise en relation des entreprises en amont de cet événement, le Bureau commercial du Vietnam en Inde a organisé, dans l’après-midi du 7 août, un séminaire en ligne. Cette rencontre a réuni de nombreuses entreprises, des associations sectorielles ainsi que plusieurs organismes vietnamiens de promotion du commerce.

Lors du séminaire, le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bùi Trung Thuong, a souligné que le renouvellement du statut de "pays partenaire" accordé au Vietnam pour l'UPITS 2026 témoigne de la reconnaissance par l'Inde du prestige et du rôle croissants du Vietnam dans la coopération économique et commerciale bilatérale.

Selon lui, cette désignation représente une opportunité importante pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits, d’affirmer leurs marques, d’élargir leurs marchés et de rechercher de nouveaux partenaires en Inde. Elle leur permettra également d’exploiter le potentiel de l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé de l’Inde et l’un des principaux moteurs de sa croissance économique.

D’après Bùi Trung Thuong, après trois éditions, l’UPITS s’est imposé comme l’une des principales plates-formes commerciales et de mise en relation des acteurs de la chaîne d’approvisionnement en Inde. Le salon se focalise sur de nombreux secteurs présentant des atouts et un fort potentiel de coopération avec le Vietnam, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, les produits halieutiques, le textile-habillement, la chaussure, l'ameublement, l'électronique, la logistique, les énergies renouvelables, la santé, la pharmacie, le tourisme et l'industrie manufacturière.

Pavillon national du Vietnam

Lors du séminaire, des représentants des autorités de l’État de l’Uttar Pradesh ont présenté un aperçu de l’environnement d’investissement local, des perspectives de développement et des opportunités de coopération offertes aux entreprises vietnamiennes.

De leur côté, les organisateurs de l’UPITS 2026 ont présenté les nouveautés prévues pour la prochaine édition, les secteurs prioritaires ainsi que les points auxquels les entreprises souhaitant y participer devront prêter attention.

Le Bureau commercial du Vietnam en Inde prévoit d'installer un Pavillon national vietnamien à l'UPITS 2026, parallèlement à l'organisation de diverses activités de promotion. Celles-ci incluront un Forum des affaires Vietnam - Inde, des sessions de rencontres interentreprises (B2B) ainsi que des programmes dédiés à la promotion des produits, de la culture, du tourisme et de l'aviation du Vietnam. L'objectif est de renforcer la présence des produits vietnamiens sur le marché indien, d’élargir le réseau de partenaires et de continuer à affirmer la position du Vietnam au sein de l’un des principaux salons commerciaux internationaux de l’Inde.

Enfin, le Bureau commercial a profité de cette occasion pour présenter le salon "Vietnam International Sourcing Expo 2026", organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce du 3 au 5 septembre. Cette initiative vise à favoriser l’expansion des exportations vietnamiennes et à consolider les chaînes d’approvisionnement entre les deux marchés.

VNA/CVN